¿Qué partidos del Mundial 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?, día y hora para Colombia

Desde este 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que estará en acción en el grupo K la Selección Colombia, que se enfrentará con sus similares de Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Y en ese aspecto es importante destacar que en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu se verán EN VIVO un buen número de partidos del certamen orbital, con toda la capacidad profesional del equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y que cuenta con los relatores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón y con la participación de técnicos invitados como el caso del argentino Rodolfo de Paoli y Alexis 'el Maestro' García.

Equipo Gol Caracol Mundial 2026 Gol Caracol

Cabe indicar que este jueves 11 de junio transmitiremos la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 desde las 12:20 del día y posteriormente ira el primer duelo entre México y Sudáfrica.

Listado de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que se verán en VIVO en Gol Caracol y Ditu

11 de junio de 2026

México vs. Sudáfrica

2:00 p.m.



12 de junio de 2026

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Estados Unidos vs. Paraguay

8:00 p.m.

13 de junio de 2026

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Brasil vs. Marruecos

5:00 p.m.

14 de junio de 2026

Países Bajos vs. Japón

3:00 p.m.

15 de junio de 2026

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España vs. Cabo Verde

11:00 a.m.

16 de junio de 2026

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Argentina vs. Argelia

8:00 p.m.

17 de junio de 2026

Colombia vs. Uzbekistán

9:00 p.m.

18 de junio de 2026

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Suiza vs. Bosnia

2:00 p.m.

19 de junio de 2026

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Escocia vs. Marruecos

5:00 p.m.

20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil

3:00 p.m.

21 de junio de 2026

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Bélgica vs. Irán

2:00 p.m.

22 de junio de 2026

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Argentina vs. Austria

12:00 del día

23 de junio de 2026

Colombia vs. RD Congo

9:00 p.m.

24 de junio de 2026

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Escocia vs. Brasil

5:00 p.m.

25 de junio de 2026

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Ecuador vs. Alemania

3:00 p.m.

26 de junio de 2026

Uruguay vs. España

7:00 p.m.

27 de junio

Colombia vs. Portugal

6:30 p.m.

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