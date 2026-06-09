¿Qué partidos del Mundial 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?, día y hora para Colombia

Desde este 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que estará en acción en el grupo K la Selección Colombia, que se enfrentará con sus similares de Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Y en ese aspecto es importante destacar que en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu se verán EN VIVO un buen número de partidos del certamen orbital, con toda la capacidad profesional del equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y que cuenta con los relatores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón y con la participación de técnicos invitados como el caso del argentino Rodolfo de Paoli y Alexis 'el Maestro' García.
Cabe indicar que este jueves 11 de junio transmitiremos la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 desde las 12:20 del día y posteriormente ira el primer duelo entre México y Sudáfrica.
Listado de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que se verán en VIVO en Gol Caracol y Ditu
11 de junio de 2026
México vs. Sudáfrica
2:00 p.m.
12 de junio de 2026
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Estados Unidos vs. Paraguay
8:00 p.m.
13 de junio de 2026
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Brasil vs. Marruecos
5:00 p.m.
14 de junio de 2026
Países Bajos vs. Japón
3:00 p.m.
15 de junio de 2026
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España vs. Cabo Verde
11:00 a.m.
16 de junio de 2026
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Argentina vs. Argelia
8:00 p.m.
17 de junio de 2026
Colombia vs. Uzbekistán
9:00 p.m.
18 de junio de 2026
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Suiza vs. Bosnia
2:00 p.m.
19 de junio de 2026
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Escocia vs. Marruecos
5:00 p.m.
20 de junio de 2026
Alemania vs. Costa de Marfil
3:00 p.m.
21 de junio de 2026
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Bélgica vs. Irán
2:00 p.m.
22 de junio de 2026
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Argentina vs. Austria
12:00 del día
23 de junio de 2026
Colombia vs. RD Congo
9:00 p.m.
24 de junio de 2026
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Escocia vs. Brasil
5:00 p.m.
25 de junio de 2026
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Ecuador vs. Alemania
3:00 p.m.
26 de junio de 2026
Uruguay vs. España
7:00 p.m.
27 de junio
Colombia vs. Portugal
6:30 p.m.
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