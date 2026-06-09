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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Qué partidos del Mundial 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?, día y hora para Colombia

¿Qué partidos del Mundial 2026 se verán EN VIVO en Gol Caracol y Ditu?, día y hora para Colombia

Desde este jueves 11 de junio y hasta el 19 de julio próximo se vivirá el Mundial 2026 y en Gol Caracol y Ditu estamos listos para llevar las emociones, con las figuras más importantes del planeta en acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Selección Colombia
Selección Colombia en su último partido ante Jordania
AFP

Desde este 11 de junio y hasta el próximo 19 de julio se jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que estará en acción en el grupo K la Selección Colombia, que se enfrentará con sus similares de Uzbekistán, RD Congo y Portugal. Y en ese aspecto es importante destacar que en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu se verán EN VIVO un buen número de partidos del certamen orbital, con toda la capacidad profesional del equipo periodístico liderado por Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, y que cuenta con los relatores Carlos Alberto Morales y Pepe Garzón y con la participación de técnicos invitados como el caso del argentino Rodolfo de Paoli y Alexis 'el Maestro' García.

Equipo Gol Caracol Mundial 2026
Equipo Gol Caracol Mundial 2026
Gol Caracol

Cabe indicar que este jueves 11 de junio transmitiremos la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 desde las 12:20 del día y posteriormente ira el primer duelo entre México y Sudáfrica.

Nicolás Paz, joven figura de la Selección Argentina Sub-20. Foto: Selección Argentina Oficial
Gol Caracol

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Jhon Arias y James Rodríguez, jugadores de la Selección Colombia en duelo de fogueo contra Jordania.
Selección Colombia

Modelo estadístico reveló la selección campeona del Mundial; ¿Colombia tiene alguna posibilidad?

Listado de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que se verán en VIVO en Gol Caracol y Ditu

11 de junio de 2026
México vs. Sudáfrica
2:00 p.m.

12 de junio de 2026

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Estados Unidos vs. Paraguay
8:00 p.m.

13 de junio de 2026

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Brasil vs. Marruecos
5:00 p.m.

14 de junio de 2026

Países Bajos vs. Japón
3:00 p.m.

15 de junio de 2026

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España vs. Cabo Verde
11:00 a.m.

16 de junio de 2026

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Argentina vs. Argelia
8:00 p.m.

17 de junio de 2026

Colombia vs. Uzbekistán
9:00 p.m.

Richard Ríos, volante colombiano de Benfica, en un partido de la Primeira Liga
Colombianos en el exterior

Richard Ríos, notificado de una decisión del Benfica, mientras que está en el Mundial 2026

18 de junio de 2026

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Suiza vs. Bosnia
2:00 p.m.

19 de junio de 2026

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Escocia vs. Marruecos
5:00 p.m.

20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil
3:00 p.m.

21 de junio de 2026

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Bélgica vs. Irán
2:00 p.m.

22 de junio de 2026

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Argentina vs. Austria
12:00 del día

23 de junio de 2026

Colombia vs. RD Congo
9:00 p.m.

24 de junio de 2026

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Escocia vs. Brasil
5:00 p.m.

25 de junio de 2026

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Ecuador vs. Alemania
3:00 p.m.

26 de junio de 2026

Uruguay vs. España
7:00 p.m.

27 de junio
Colombia vs. Portugal
6:30 p.m.

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