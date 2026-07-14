Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 10; Pogacar amplió diferencias

El día de descanso le sentó muy bien a Tadej Pogacar. Después de haberse exhibido en la primera semana, quiso seguir por la misma línea y volvió a hacer de las suyas en el Tour de Francia 2026. Este martes 14 de julio, entre Aurillac y Le Lioran, el pelotón se enfrentó a 166,6 kilómetros, cuatro puertos de tercera, uno de segunda y dos de primera categoría. Dicha altimetría fue perfecta para que 'Pogi' se hiciera con la victoria en solitario y ampliara diferencias.

Ahora, en la clasificación general, el esloveno del UAE Team Emirates XRG no solo se mantuvo en lo más alto, como portador del maillot amarillo, sino que, de paso, le sacó 3' 36'' a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien aparece en la segunda plaza y es el rival más fuerte y directo de Pogacar. Respecto al tercer puesto, completando el podio, está Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), a cuatro minutos y seis segundos del actual líder.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026 Getty Images

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 10

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 36h 15' 02''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''