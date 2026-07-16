Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12; Tadej Pogacar sigue firme

El Tour de Francia 2026 avanza a toda máquina. Este jueves 16 de julio, entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône, se llevó a cabo la etapa 12, que contó con un recorrido total de 179,1 kilómetros y tres puertos de cuarta categoría. Razón por la que fue una nueva jornada para los embaladores, quienes no decepcionaron y protagonizaron una apasionante definición. Allí, el ganador fue Tim Meriler (Soudal Quick Step), gracias a su potencia y velocidad.

Respecto a los favoritos, llevaron el día con calma y tranquilidad, lo cual permitió que no se presentaran cambios en la clasificación general. Así las cosas, en la parte más alta aparece Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG), con un tiempo acumulado total de 43h 04' 29'', seguido de su máximo rival, pero ya relegado, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), a 3' 36''. Por último, quien completa el podio, de tercero, es Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), a 4' 06''.

En el caso de los colombianos, el mejor es Egan Bernal, del Netcompany INEOS, en el puesto 11, a 12 minutos y 15 segundos del líder, 'Pogi'. Sin embargo, al no haber llegado como 'capo' de su escuadra, su objetivo principal nunca fue luchar por el título. Ahora, bajo este panorama, desde el equipo británico están buscando que entre en el top 10 y el recorrido lo favorece, empezando por este viernes 17 de julio, ya que la etapa 13 tiene un puerto de primera categoría.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Tour de Francia 2026 Twitter Oficial del Netcompany INEOS

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 43h 04' 29''

2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 3' 36''

3. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 06''

4. Juan Ayuso (Lidl - Trek) - a 4' 22''

5. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - a 4' 35''

6. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 4' 44''

7. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 5' 08''

8. Mattias Skjelmose (Lidl - Trek) - a 5' 45''

9. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 6' 34''

10. Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 11' 49''

11. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 12' 15''

