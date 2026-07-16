¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 12?

Egan Bernal no tenía entre sus planes, decir presente en la edición del 2026 del Tour de Francia. Sin embargo, el Netcompany INEOS decidió que fuera junto con Dorian Godon, Michał Kwiatkowski, Joshua Tarling, Kévin Vauquelin, Filippo Ganna y Thymen Arensman. Justamente, el neerlandés arribaba como la carta fuerte de la escuadra británica para luchar en la clasificación general.

Pero como suelen decir en el ciclismo, la carretera puso a cada quien en su lugar y 'el joven maravilla' se convirtió en el líder de escuadra, ya que Arensman no la pasó bien en una fracción, se quedó y terminó cediendo bastante terreno. Así las cosas, el objetivo del equipo será mantener al 'escarabajo' lo más cerca que sea posible del top 10, teniendo en cuenta que el título parece lejano.

Y es que, en la primera semana, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) liquidó la carrera, sacando amplias diferencias, incluso a su máximo rival y principal 'amenaza', en la previa, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Razón por la que las miradas están puestas en quiénes completarán los cajones del podio y los demás integrantes del top 10, pensando en sumar puntos UCI.

Bajo ese panorama, este jueves 16 de julio, se llevó a cabo la etapa 12 del Tour de Francia 2026, que contó con un recorrido de 179 kilómetros y tres puertos de cuarto categoría, entre Circuit Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. Era un día para los embaladores y lo aprovecharon a la perfección, llegando en grupo y definiendo al ganador, a pura potencia y velocidad.



Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 10 del Tour de Francia 2026 Getty Images

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Quien se llevó el triunfo fue Tim Merlier (Soudal Quick-Step), en un remate de película, accidentado, lleno de nerviosismo y con caídas de varios ciclistas, entre los que se vio afectado el colombiano, Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA). Ahora, ninguno de los favoritos estuvo involucrado, ya que todos venían en la parte de atrás del grupo, dejando el protagonismo a los esprinters.

Respecto a Egan Bernal (Netcompany INEOS), no tuvo mayores inconvenientes, se salvó del enredón que se presentó en la parte definitiva y eso le permitió cruzar la línea de meta en el puesto 125 con el mismo tiempo del ganador. Así las cosas, continúa de 11 en la clasificación general, a 12 minutos y 15 segundos de Tadej Pogacar, el líder y portador del maillot amarillo.