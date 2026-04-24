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Gol Caracol  / Ciclismo  / Quién era Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del NU, que falleció en Europa

Quién era Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del NU, que falleció en Europa

Luto en el ciclismo colombiano, luego de que se confirmara la muerte de Cristian Camilo Muñoz, de quien recordamos su carrera deportiva y logros alcanzados.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Equipo NU Colombia
El equipo NU Colombia se declaró de luto.
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