Quién era Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del NU, que falleció en Europa

Tristeza y dolor en el deporte nacional, especialmente en el mundo del ciclismo. Este viernes 24 de abril, se confirmó la muerte del talentoso deportista boyacense, Cristian Camilo Muñoz Lancheros, quien hacía parte del equipo NU Colombia. Dicha noticia se produjo en horas de la mañana en Europa (jueves en la noche de Colombia), generando consternación en todos.

Su fallecimiento se produjo consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente que sufrió el pasado sábado 18 de abril en el Tour du Jura. "Su partida deja un vacío en el corazón de todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Será recordado por su entrega, disciplina y enorme calidad humana", publicó la Federación Colombiana de Ciclismo.

Cristian Camilo Muñoz, nacido el 20 marzo 1996, llegó al WorldTour en 2019, para hacer parte de las filas del UAE Team Emirates (hasta 2021), después de haberse destacado en el Giro de Italia juvenil. Previamente, estuvo en Coldeportes Zenú, entre 2017 y 2018. Posteriormente, hizo parte del EPM-Scott, donde corrió en 2022 y 2023, y desde 2024 hacia parte del NU.

Dentro de su palmarés se destaca el título de la clasificación por puntos en la Vuelta de la Juventud del 2017. De igual manera, consiguió dos etapas en la misma competencia y una etapa en el Giro Ciclístico d’Italia (2.2U) 2018. Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y la escuadra a la que pertenecía era de categoría Continental, siendo pieza clave.



Cristian Muñoz, ciclista fallecido en Europa Instagram Equipo NU Colombia

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Justamente, con los colores del NU, también obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Y es que, sin duda, una de sus mayores fortalezas y virtudes, dentro del pelotón, como buen 'escarabajo', eran los ascensos.

"Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban. El cuerpo técnico, corredores, directivos, todo el personal del equipo y NU Colombia acompañan a la familia", escribió el equipo en un comunicado donde dio detalles y mostró su tristeza.