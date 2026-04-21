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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, brillante en el Tour de los Alpes; se lució en la alta montaña de la etapa 2

Egan Bernal, brillante en el Tour de los Alpes; se lució en la alta montaña de la etapa 2

Después de casi dos meses sin correr, el ciclista colombiano, Egan Bernal, regresó a la acción y lo hizo por todo lo alto, codeándose con los mejores del pelotón.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, brilló en el Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, brilló en el Tour de los Alpes 2026
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