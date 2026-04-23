Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 4; Egan Bernal sueña con el título

El Tour de los Alpes 2026 volvió a regalar una jornada para enmarcar. Entre Arco y Trento, fueron 167,8 kilómetros de recorrido en total, pero lo que se llevó las miradas fueron los puertos de primera categoría y otros ascensos que se presentaron. Dicha altimetría fue aprovechada por la fuga, que, al final, vio su recompensa, ya que la victoria quedó en manos del alemán, Lennart Jasch, del Tudor Pro Cycling Team.

Respecto a los favoritos, todos respondieron y estuvieron atentos. Razón por la que Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) continúa siendo el líder, pero ahora con un tiempo total de 15h 41' 32''. Quienes completan el podio son los ciclistas del INEOS Grenadiers, Thymen Arensman y Egan Bernal, segundo y tercero, respectivamente, y ambos a cuatro segundos de diferencia con relación al joven italiano.

Justamente, 'el joven maravilla' dio de qué hablar. El pasado miércoles 22 de abril, culminó tercero, animándose al embalaje final, y, ahora, este jueves, atacó en los kilómetros finales, con el fin de buscar alguna brecha y poner en aprietos a Pellizzari. Al final, no le alcanzó, pero demostró, una vez más, que está en forma, tiene piernas y buscará el título en las próximas etapas que quedan de la competencia.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Tour de los Alpes 2026 Getty Images

Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 4

1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 15h 41' 32''

2. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 4''

3. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 4''

4. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''

5. Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) - a 15''

6. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 19''

7. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 29''

8. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 29''

9. Alex Tolio (Bardiani CSF 7 Saber) - a 29''

10. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''

