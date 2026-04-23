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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 4; Egan Bernal sueña con el título

Clasificación general del Tour de los Alpes, tras la etapa 4; Egan Bernal sueña con el título

Terminó una nueva jornada del Tour de los Alpes, que contó con alta montaña, por lo que 'el joven maravilla' volvió a ser protagonista, de principio a fin.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, está en el podio del Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, está en el podio del Tour de los Alpes 2026
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