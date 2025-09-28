Colombia, protagonista en el Mundial de ciclismo 2025: se lució en la prueba de ruta

El Mundial de ciclismo 2025 bajó su telón. Este domingo 28 de septiembre, en Ruanda, se disputó la prueba de ruta élite masculina, que fue la última de esta edición. Allí, se vio alto nivel, gracias a la cantidad de corredores de 'peso' que participaron. Y es que no negaron ni una gota de sudor y dieron espectáculo de principio a fin.

Tadej Pogacar, Juan Ayuso, Remco Evenepoel, Jai Hindley y Giulio Ciccone fueron tan solo algunos de los que se lucieron en carretera. Sin embargo, en Colombia, las miradas estuvieron en Harold Tejada, quien figuró en medio de esa lista de 'capos', dando de qué hablar, atacando y aguantando el ritmo en un exigente recorrido.

Harold Tejada, ciclista del XDS Astana Team, fue figura en la etapa 7 de la Vuelta a España Getty Images

El 'escarabajo' fue el único que siguió el paso de los favoritos al título. En el caso de Egan Bernal, Brandon Rivera y Walter Vargas, se retiraron, debido a lo duro del trayecto, que contó con 267,5 kilómetros, varias zonas con adoquines y una serie de fuertes ascensos. Por eso, lo hecho por el nacido en Pitalito es para resaltar.