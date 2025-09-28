Favorito a ganar el Mundial de ciclismo se retiró: solo aguantó 30 kilómetros

El Mundial de ciclismo 2025 bajó su telón este domingo 28 de septiembre con la prueba de ruta élite masculina. Allí, varios de los mejores corredores del mundo se dieron cita en busca de hacerse con el maillot arcoíris. Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Richard Carapaz, Egan Bernal, Jai Hindley fueron solo algunos de ellos.

Justamente, entre los nombres que sobresalían para ser protagonistas, aparecía el de Julian Alaphilippe. Y es que el francés ya sabía lo que era hacerse con el título en esta prueba en una cita orbital. Recordemos que lo logró en dos ocasiones: la primera de ellas en el 2020 y, posteriormente, repitió en el 2021, defendiendo su corona.

En 2020, derrotó a Wout van Aert y Marc Hirschi, mientras que en 2021, lo hizo sobre Dylan van Baarle y Michael Valgren. Razón por la que se esperaba que diera de qué hablar en Ruanda, país que albergó la edición del 2025 del Mundial de ciclismo. Sin embargo, las cosas no se dieron como esperaba y tuvo que abandonar de arranque.

A 248 kilómetros de meta, el francés probó, se animó y atacó, sorprendiendo al pelotón. De hecho, su intento no fue en vano, pues conectó con Tegsh-Bayar Batsaikhan, quien, en ese momento, iba en el frente de carrera. No obstante, tres kilómetros más tarde, fueron cazados por el grupo principal y la situación empeoró mucho.

Julian Alaphilippe, ciclista francés, estuvo en la fuga de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 AFP

Dos kilómetros más adelante, Julian Alaphilippe apareció en el fondo del pelotón y, a falta de 236 kilómetros de la llegada, tomó la decisión de poner pie en tierra y retirarse. Recordemos que la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 contaba con un recorrido total de 267,5 kilómetros, por lo que solo aguantó 30 km en carretera.

Ahora, se debe aclarar que, previo a esta competencia, el francés reveló que no estaba al 100%. "Volví a enfermar después de Québec, por eso me retiré de Montreal. Los días que siguieron no fueron fáciles; me costó bastante recuperarme, especialmente con el jet lag. Hubo días en los que no pude hacer nada", contó el corredor.