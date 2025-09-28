Síguenos en::
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Favorito a ganar el Mundial de ciclismo se retiró: solo aguantó 30 kilómetros

Favorito a ganar el Mundial de ciclismo se retiró: solo aguantó 30 kilómetros

Campeón dos veces de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo, se perfilaba como uno de los candidatos a hacerse con el título en el 2025, pero no tuvo suerte.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de sept, 2025
El Mundial de ciclismo 2025 perdió a uno de sus protagonistas en los primeros kilómetros
AFP

