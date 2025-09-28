¿Cómo quedó Egan Bernal en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

Egan Bernal corrió, por primera vez en su carrera, el Mundial de ciclismo de ruta. Por eso, las expectativas eran altas y más después de lo expresado en entrevista con Caracol Sports, donde no ocultó su deseo de firmar una buena presentación. "No solo queremos correr y ya, sino mover la carrera y dar de qué hablar", dijo de entrada.

"No he corrido muchas veces con la Selección Colombia y eso me llena. Saber que estoy representando al país es algo que tomo con seriedad y orgullo", añadió 'el joven maravilla'. Eso sí, no era fácil, ya que se enfrentaba a una larga lista de corredores de 'peso' y que son considerados como los mejores del mundo en la actualidad.

Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Richard Carapaz, Juan Ayuso, Jai Hindley y Remco Evenepoel eran tan solo algunos de los ciclistas que dijeron presente en esta competencia. Sin embargo, Egan Bernal fue contundente al afirmar que "ellos son las personas a las que uno quiere darles pelea y ganarles", lo que hacía pensar que daría pelea.

"Entendemos que son rivales fuertes y favoritos, pero cuando te pones un número y compites contra ellos, no hay admiración que valga. Uno tiene que ir por lo de uno y creérselo", sentenció. Razón por la que, desde el arranque, no negó ni una gota de sudor, pero las cosas no salieron como esperaba y el final fue doloroso.

Egan Bernal, ciclista colombiano, corre el Mundial de ciclismo 2025, en Ruanda AFP

Egan Bernal, a falta de 86 kilómetros para la meta, en Ruanda, decidió retirarse de la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025. Así las cosas, no pudo cumplir con el objetivo y sueño que tenía de pelear por hacerse con el maillot arcoíris. Recordemos que nunca en la historia, un colombiano ha sido campeón mundial de ruta.

Cabe aclarar que el nacido en Zipaquirá puso pie en tierra, cuando ya había perdido más de cinco minutos con relación al grupo principal. Fue así como las miradas se centraron en Harold Tejada, quien aguantó el ritmo de los favoritos y hasta se animó a lanzar un ataque con el fin de conectar con Tadej Pogacar e Isaac del Toro.