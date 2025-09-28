Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025?

A pesar de que las expectativas eran altas y era una de las cartas fuertes de la Selección Colombia de ciclismo, Egan Bernal no tuvo su mejor participación.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano, no terminó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano, no terminó la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025
Twitter de INEOS Grenadiers

Publicidad

Publicidad

Publicidad