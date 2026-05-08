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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1?

Se abrió el telón de la primera grande del ciclismo de la temporada, con inicio en Bulgaria, y el colombiano, Egan Bernal, respondió como líder del Netcompany INEOS.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Giro de Italia 2026
Getty Images

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