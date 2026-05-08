¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 1?

Egan Bernal está decidido a volver a los puestos de arriba en una gran vuelta de ciclismo y sus resultados en lo que va del 2026 llenan de ilusión. No es casualidad que haya sido elegido como líder del Netcompany INEOS para el Giro de Italia, que empezó este viernes 8 de mayo, en Bulgaría. Dicha etapa contó con 147 kilómetros y dos puertos de cuarta categoría, entre Nessebar y Burgas.

La temporada para el 'joven maravilla' inició en el Campeonato Nacional. Allí, quedó quinto en la contrarreloj, detrás de Brandon Rivera, Daniel Felipe Martínez, Rodrigo Contreras y Walter Vargas, mientras que en la prueba de ruta, se colgó la medalla de oro. De esa manera, defendió la corona que había conseguido en 2025, por lo que siguió vistiendo los colores del país en su indumentaria.

Posteriormente, Egan Bernal acudió a la clásica Faun-Ardèche, en Francia, donde cruzó la meta en séptimo lugar, siendo superado por Paul Seixas, Jan Christen, Lenny Martinez, Matteo Jorgenson, Mattias Skjelmose y Davide Piganzoli. Hasta que disputó su primera carrera por etapas del año, acudiendo al Tour de los Alpes, siendo subcampeón, tras perder el título con el italiano, Giulio Pellizzari.

Pero el 'escarabajo' no se detuvo ahí. La Lieja-Bastoña-Lieja fue una prueba más de que estaba en forma, terminando de quinto, solo detrás de grandes corredores como Tadej Pogacar, Paul Seixas, Remco Evenepoel y Emiel Verstrynge. Fue así como el nacido en Zipaquirá dejó claro que tiene con qué dar pelea en la 'corsa rosa' y superó la primera fracción sin mayores problemas ni sobresaltos.



Egan Bernal finalizó de 115, con el mismo tiempo del ganador, que fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien se impuso en un apasionante embalaje. De esa manera y teniendo en cuenta las bonificaciones que se entregaron, el 'joven maravilla' aparece en el puesto 116 de la clasificación general, a 10 segundos del líder y portador de la 'maglia rosa', que es, justamente, el francés, Magnier.