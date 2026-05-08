Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 2

El primer día siempre está lleno de nerviosismo y tensión, pero eso ya quedó atrás. Por fortuna, todo transcurrió con normalidad en la primera jornada del Giro de Italia 2026 y, ahora, es el momento de la etapa 2, donde la montaña empieza a aparecer poco a poco. Razón por la que los equipos de los favoritos serán protagonistas con el fin de que sus líderes no sufran.

La acción de la segunda fracción iniciará en la ciudad de Burgas y terminará en Veliko Tarnovo. Recordemos que Bulgaria fue el país elegido para acoger y recibir la 'corsa rosa' en los tres primeros días de la edición 109. A partir del martes 12 de mayo, ya que el lunes habrá descanso, la carrera se desarrollará en territorio italiano. Eso sí, también tendrá un paso por Suiza.

Sin embargo, van paso a paso y el recorrido presenta que en la segunda jornada, se llevarán a cabo 221 kilómetros. A lo largo de ese trayecto, habrá dos esprint intermedios y un total de tres puertos de tercera categoría. Justamente, el último de estos será a falta de poco para la línea de meta. Por eso, no se descartan algunos movimientos de los favoritos al título.



¿A qué hora y dónde ver la etapa 2 del Giro de Italia 2026?

Día: sábado 9 de mayo.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Burgas - Veliko Tarnovo (221 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).



Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 del Giro de Italia 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 2 del Giro de Italia 2026 ProCycling Stats

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026: etapa 1

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 3h 20' 58''

2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) - a 4''

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) - a 4''

4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) - a 6''

5. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) - a 6''

6. António Morgado (UAE Team Emirates - XRG) - a 8''

7. Jonathan Milan (Lidl - Trek) - a 10''

8. Madis Mihkels (EF Education - EasyPost) - a 10''

9. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) - a 10''

10. Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) - a 10''

