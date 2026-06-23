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Gol Caracol  / La noticia que celebran en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz volvió tras perderse el Mundial

La noticia que celebran en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz volvió tras perderse el Mundial

Una de las figuras del Bayern Múnich se perdió el Mundial 2026 por una dura lesión, sin embargo, hay novedades importantes sobre su estado actual.

Por: AFP
Actualizado: 23 de jun, 2026
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El atacante alemán Serge Gnabry retomó el martes los entrenamientos con balón en los terrenos del Bayern Munich, anuncio el club bávaro, dos meses después del desgarro muscular en el aductor del muslo derecho que lo apartó del Mundial 2026.

"El jugador de 30 años realizó una sesión de entrenamiento individual en la Säbener Straße (campos de entrenamiento). Tras algunas carreras y mobilización, el delantero también entrenó con el balón bajo la supervisión del preparador físico y rehabilitador Simon Martinello", explicó el Bayern en un comunicado.

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Lesionado el 18 de abril, Gnabry se perdió el final de temporada de su club, que ganó la Bundesliga y Copa de Alemania.

El Bayern retomará los entrenamientos el 20 de julio, antes de la Supercopa contra el Borussia Dortmund en el Westfalenstadion el 22 de agosto y del inicio de la Bundesliga una semana más tarde.

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