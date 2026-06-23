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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Bayern Múnich no se olvida de Luis Díaz; compartieron video inédito y bastante emocionante

Bayern Múnich no se olvida de Luis Díaz; compartieron video inédito y bastante emocionante

Luis Díaz es la sensación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el Bayern Múnich compartió la alegría que vivieron algunos familiares del '7' por su gol contra Uzbekistán.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Luis Díaz anotó el segundo gol de Colombia contra Uzbekistán.
Luis Díaz anotó el segundo gol de Colombia contra Uzbekistán.
AFP.

La Selección Colombia tiene este martes 23 de junio su segundo reto en el Mundial 2026 y la cita será en Guadalajara contra RD Congo, combinado que ya sorprendió en su debut con un empate ante Portugal. La 'tricolor' tiene la misión de ganar y asegurar su clasificación a la siguiente fase y para ello le apuesta al un juego brillante de su principal figura: Luis Díaz.

El habilidoso extremo fue el mejor de los 'cafeteros' contra Uzbekistán, tras reportarse con asistencia y gol en el triunfo 3-1. En medio de ese alentador panorama, Bayern Múnich no se olvida del futbolista de 29 años y hoy dijo presente en redes sociales con un video inédito que tiene que ver con el guajiro.

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Los 'teutones' compartieron un video en redes sociales en el cual se ve la el sensacional festejo de algunas familiares del Díaz Marulanda, en su natal Barrancas. Hubo gritos, saltos y otros hasta se arrodillaron de la emoción en el momento. "Reacción de la familia Díaz al golazo de Lucho. Esto somos todos viendo a Lucho jugar", fue el mensaje que acompañó estas imágenes.

Cabe recordar, que, Colombia comparte en el grupo K con Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Luis Díaz antes del partido contra RD Congo?

"Lucho está siendo un delantero completo", dijo Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, el lunes en rueda de prensa. "Se le ve cómodo recibiendo el balón sobre la raya, pero después está terminando muchísimas jugadas por dentro y eso nos da versatilidad para llegar por distintos sectores", agregó el estratega argentino.

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