Barcelona se mueve en el mercado de fichajes; anunció una salida y confirmó la compra de una 'joya'

El Barcelona y el Panathinaikos han llegado a un acuerdo para el traspaso del portero Iñaki Peña al conjunto griego, según ha anunciado el club catalán este martes.

La entidad catalana no ha hecho oficiales las cifras de la operación, aunque diversos medios apuntan a que el traspaso podría alcanzar los tres millones de euros.

El guardameta, que en la última temporada jugó cedido en el Elche, ha firmado un contrato para las próximas tres temporadas, según el comunicado que ha publicado el club griego.

De esta manera, el portero alicantino, de 27 años, pone fin a catorce años vinculado con el Barça, club por el que fichó en la temporada 2012-2013 en edad infantil tras destacar en las categorías inferiores del Villarreal. Pasó del Cadete A al Juvenil A en 2015, compitiendo contra jugadores hasta dos años mayores que él.



Campeón de la Liga Juvenil de la UEFA en la temporada 2017-2018, en la siguiente campaña ascendió al Barça B -actualmente Barça Atlètic-, y en la 2020-2021 ya ayudó al primer equipo en partidos de la Copa del Rey antes de pasar a tener ficha oficial en enero de 2023.

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Tras su paso por el Galatasaray como cedido en la segunda mitad de la temporada 2022-23, Peña se asentó como segundo portero del Barcelona y en las temporadas 2023-24 y 2024-25 gozó de protagonismo bajo palos por las lesiones de Marc-André ter Stegen.

En el curso 2023-24, jugó 17 partidos como titular por la dolencia en la espalda del guardameta alemán en los que encajó 32 goles.

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La siguiente temporada (2024-25) Ter Stegen sufrió una grave lesión en la rodilla y el Barça repescó de su jubilación al veterano Wojciech Szczesny para reforzar la portería. Antes de que el meta polaco se hiciera con la titularidad, Peña jugó 23 partidos con un balance de 25 tantos en contra.

Hace un año Iñaki Peña no tenía sitio en el Barcelona debido a la llegada de Joan García, la renovación por dos temporadas de Szczesny y la continuidad de Ter Stegen, por lo que se vio obligado a buscar minutos en las filas del Elche.

Bajo las órdenes de Eder Sarabia, el guardameta alicantino ha disputado 16 partidos de LaLiga EA Sports y ha encajado 28 tantos.

El Barça ejerce la opción de compra sobre el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim

El Barcelona ha comunicado al Al Ahly que ejercerá la opción de compra por Hamza Abdelkarim, con lo que el joven delantero egipcio firmará con el club catalán hasta el 30 de junio de 2029, anunció este martes la entidad azulgrana.

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Actualmente Abdelkarim, de 18 años, se encuentra con la selección de su país disputando la Copa del Mundo y ha participado en los dos partidos disputados contra Bélgica y Nueva Zelanda.

La opción que ejecutará el Barça para incorporarle definitivamente está fijada, según diversos medios, en 1,5 millones de euros, y el Al Ahly se reservaría un porcentaje de una futura venta.

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El punta egipcio, un '9' puro, se incorporó durante el pasado mercado de invierno al Juvenil A azulgrana, con el que ofreció un rendimiento de forma inmediata.

En su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2). A partir de entonces disputó nueve partidos de Liga, en los que marcó seis tantos, incluido un triplete en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, de la que el Barcelona fue subcampeón.