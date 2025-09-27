Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal en el Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, ONLINE y EN DIRECTO

Egan Bernal en el Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, ONLINE y EN DIRECTO

En Kigali, se corre la prueba de ruta, que cuenta con 267,5 kilómetros, sterrato y varios ascensos, los cuales ponen a prueba a Egan Bernal, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y compañía.

Por: AFP
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano, corre el Mundial de ciclismo 2025, en Ruanda
Egan Bernal, ciclista colombiano, corre el Mundial de ciclismo 2025, en Ruanda
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad