Egan Bernal en el Mundial de ciclismo, EN VIVO HOY: hora y dónde ver, ONLINE y EN DIRECTO

Una longitud épica y una extrema dificultad definen las carreteras de las colinas alrededor de Kigali, en Ruanda, escenario de un Mundial de ciclismo de ruta que, por sus características, tiene como favorito de la carrera de ruta a Tadej Pogacar.

El esloveno es el vigente campeón del Tour de Francia, y sobre el papel debería brillar a 1.500 metros de altitud y en las cortas, constantes y empinadas subidas de una carrera en línea de un día.

La edición masculina, el domingo, es particularmente larga, con 267,5 kilometros y 33 subidas, a lo largo de 15 vueltas al mismo circuito. El tramo más duro es la décima vuelta, más larga que las anteriores y que incluye un ascenso adoquinado.

La humillación de haber sido doblado sobre esas mismas carreteras hace una semana en la prueba de contrarreloj por Remco Evenepoel supone una motivación extra para Pogacar, pero también hace planear preguntas sobre su estado de forma.



¿Dónde ver a Egan Bernal en el Mundial de ciclismo 2025?

Día: domingo 28 de septiembre.

Hora: 2:45 a.m. (Colombia).

Transmisión: Directv Sports / DGO.

Egan Bernal, ciclista del INEOS, es la carta fuerte de Colombia para el Mundial de ciclismo 2025

¿Oportunidad para Isaac del Toro?

"Al llegar, tuve dos días de entrenamiento en la bici de contrarreloj antes de la prueba. No había encontrado mi ritmo. Desde entonces, he pasado a la bicicleta de ruta y avanza mucho mejor. Las piernas responden bien, me siento preparado", declaró el esloveno, en una rueda de prensa desde su hotel.

"Sin duda, Remco quería también su revancha por la contrarreloj del Tour de Francia, en la que fue doblado por Jonas (Vingegaard). Borró ese mal recuerdo. El domingo será quizás mi turno", avisó Pogacar.

El belga Remco Evenepoel, quien superó al esloveno pese a salir 2 minutos y 30 segundos después, logró el doblete olímpico en París hace un año y aspira el domingo a convertirse en el primer ciclista en ganar ambos títulos mundiales (contrarreloj y ruta) en la misma edición.

Otro de los candidatos al título es el compañero mexicano de Pogacar en el UAE: Isaac del Toro, que brilló en el pasado Giro de Italia, podría buscar reivindicarse en este Mundial.

Mexicano y esloveno han compartido entrenamiento rueda a rueda esta semana, un compañerismo que se transformará en rivalidad el domingo.