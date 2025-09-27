Egan Bernal contó detalles inéditos de su victoria en la Vuelta a España 2025

Egan Bernal no para de sorprender. Después del fuerte accidente que sufrió, el solo hecho de verlo arriba de una bicicleta ya es para aplaudir. Lejos de conformarse con ello, regresó a la élite del ciclismo y, en 2025, celebró. Y es que, en la Vuelta a España, ganó una etapa, demostrando que, poco a poco, regresa a su alto nivel.

"Este año puedo decir que volví a ganar después de mucho tiempo. Primero fueron los Nacionales, que no hubo un mejor lugar para ganar, que frente a mi familia y Colombia; eso fue una locura. Luego, ahorita, en la Vuelta a España", relató en entrevista exclusiva con 'Caracol Sports', donde también expresó cómo vivió ese triunfo.

Recordemos que el nacido en Zipaquirá había acudido como líder de INEOS Grenadiers para ir por la clasificación general, pero las cosas no salieron como esperaba. Razón por la que hubo un cambio de planes. "Hasta ahora, no tenía una victoria en esta carrera, así que es especial, sabiendo que lo hice después de lo que pasó", añadió.

"Hace un par de años era imposible, pero lo seguimos intentando. Se golpeó la puerta hasta que se abrió. Este año fue bonito por eso. Esa victoria está en un lugar especial porque, como dice el lema de mi Gran Fondo, es el arte de saber sufrir, y en esa Vuelta a España, sí que se vivió todo eso", afirmó el 'escarabajo' en esta charla.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, fue convocado por Colombia para el Mundial 2025 AFP

Egan Bernal siempre se ha caracterizado por nunca bajar los brazos y así lo demostró, una vez más, en la edición 80 de la ronda ibérica. "Al inicio, iba con los objetivos de estar en la clasificación general, pero se cambió todo y se retomó, con el fin de seguir luchando. Nunca se dijo que no se podía hacer una u otra cosas", respondió.

"No fue como que me iba a dedicar a ayudar a los demás compañeros de equipo o solo terminar la carrera y ya está, sino levantarse, sufrir, entrar a las fugas, que fueron varias, y hacer lo posible para llegar. Esta victoria será especial. Recuerdo lo que sentía en la etapa, como se jugaba tácticamente, y la recordaré siempre", sentenció.



Entrevista exclusiva con Egan Bernal, en Caracol Sports