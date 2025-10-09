¿Cómo quedó Einer Rubio en la clasificación del Gran Piemonte 2025?

Einer Rubio quiere cerrar la temporada de ciclismo, en 2025, de la mejor manera. Y es que no estaba firmando sus mejores presentaciones, ya que se retiró y no terminó Tre Valli Varesine, Grand Prix Cycliste de Montréal y el Grand Prix Cycliste de Québec. Además, cruzó la meta en el puesto 56 del Giro de Emilia, en territorio italiano.

Razón por la que vio en el Gran Piemonte la oportunidad de reivindicarse. Fueron 179 kilómetros de recorrido en total y varios ascensos, entre las localidades de Dogliani y Acqui Terme, donde se enfrentó a corredores de talla mundial como Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), entre otros más.

De hecho, uno de sus compatriotas, como Egan Bernal (INEOS Grenadiers), también participó en esta carrera y era visto como uno de los favoritos a hacerse con el título. Sin embargo, el colombiano que más movió la competencia fue Einer Rubio, del Movistar Team, yéndose con un pequeño grupo, a 30 kilómetros del final.

El boyacense, de 27 años, se fue junto a Jardi Christiaan van der Lee (EF Education - EasyPost), Bauke Mollema (Lidl - Trek), Ion Izagirre (Cofidis), Lorenzo Milesi (Movistar Team) y Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team). Esto le permitió ilusionarse con la victoria del Gran Piemonte, pero infortunadamente no se le dio.



Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en el Gran Piemonte 2025 AFP

Publicidad

En definitiva, Einer Rubio arribó en el puesto 48, a 3' 54'' del ganador, Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), quien firmó un tiempo total de 4h 08' 24''. Los que completaron el podio fueron Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), en la segunda posición, a 40'', y Bauke Mollema (Lidl - Trek), de tercero, a 44''.

Cabe recordar que la temporada del 'escarabajo' ha sido sobresaliente, empezando porque se adjudicó la cuarta plaza en la prueba de ruta del Campeonato Nacional. Posteriormente, fue 16 en el UAE Tour, 20 en la Tirreno Adriático, quinto en la Milán Turín, octavo en el Giro de Italia y 31 en el Tour de Francia, donde fue líder.