El Mundial 2026 sumó otra selección clasificada: ya son 20 que aseguraron su cupo

La selección de Argelia se convirtió este jueves en el vigésimo equipo en certificar su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras imponerse este jueves por 0-3 a Somalia.

Argelia, que disputará su quinta fase final de la Copa del Mundo, es el cuarto equipo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras Maruecos, Túnez y Egipto que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.



Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

Europa (UEFA) está en plena fase de clasificación y, por el momento, es la única confederación que no tiene ningún equipo asegurado.

Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol AFP

Además de los anfitriones, ya clasificados de oficio como coorganizadores, Canadá, Estados Unidos y México, las selecciones que ya obtuvieron su pase al Mundial 2026 son:

