Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Mundial 2026 sumó otra selección clasificada: ya son 20 que aseguraron su cupo

El Mundial 2026 sumó otra selección clasificada: ya son 20 que aseguraron su cupo

Poco a poco, se van definiendo los países que participarán en el Mundial 2026 y este jueves 9 de octubre se conoció uno más que se suma a la lista de clasificados.

Por: EFE
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
Imagen de referencia del trofeo del Mundial de fútbol
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad