¿Cómo quedó Nairo Quintana en el Giro de Emilia 2026, su última carrera?

El ciclista italiano Davide Piganzoli, del equipo Visma, ganó este sábado el Giro de Emilia, después de 4h:33.19 segundos, seguido de los británicos Thomas Pidcock, segundo y Oscar Onley, que cerró el podio en tercera posición, en lo que fue la última carrera profesional del colombiano Nairo Quintana.

La última vez que un italiano ganó el Giro de Emilia, en el circuito de San Luca, fue en 2018 cuando se impuso Alessandro de Marchi. Ocho años después, Davide Piganzoli devuelve el título a Italia, y hereda el trono que en el 2025 ganó el mexicano Isaac del Toro y en el 2022 el español Enric Mas.

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Una carrera especial para el Movistar Team que disfrutó de la última carrera de su ciclista colombiano Nairo Quintana, que puso fin a 17 temporadas como profesional.

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Todos los participantes en la carrera que comenzó en Ferrara y que acabó en Bolonia tras 197,9 kilómetros, hicieron un pasillo con sus bicicletas a Quintana, que, sonriente, cruzó el mismo agradeciendo a todos el cariño mostrado.



Davide Piganzoli fue el encargado de marcar el ritmo a falta de 20 kilómetros de meta, seguido de Brandon McNulty, que estrenó maillot arcoíris conquistado en el Mundial de Montréal.

El grupo de ataque se fue reduciendo hasta quedar los principales favoritos de la carrera. A 8 kilómetros de meta, el estadounidense Matteo Jorgenson, el irlandés Ben Healy y el británico Oscar Onley tomaron la delantera, pero Pidock y Piganzoli lograron alcanzarlos poco después .

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A 3 km del final, Davide Piganzoli atacó y, pese a los intentos de Pidcock y Onley por responder, consiguió mantener la ventaja y ganó el Giro dell’Emilia 2026 en su país natal, seguido de los británicos Thomas Pidcock, segundo y Oscar Onley, tercero, mientras que el campeón del mundo McNulty terminó en décima posición.

Clasificación general del Giro de Emilia 2026

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Piganzoli Davide — Team Visma | Lease a Bike — 4:33:19 Pidcock Tom — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — 0:03 Onley Oscar — Netcompany INEOS — ,, Tulett Ben — Team Visma | Lease a Bike — 0:05 Jorgenson Matteo — Team Visma | Lease a Bike — 0:13 Healy Ben — EF Education - EasyPost — 0:23 Fortunato Lorenzo — XDS Astana Team — 0:30 Yates Adam — UAE Team Emirates - XRG — 0:38 Storer Michael — Tudor Pro Cycling Team — 0:45 McNulty Brandon — UAE Team Emirates - XRG — ,,

31. Juan Felipe Rodríguez — EF Education - EasyPost — 3:35

48. Nairo Quintana — Movistar Team — 5:31

50. Einer Rubio — Movistar Team — 5:37