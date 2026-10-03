Clasificación general del Giro de Emilia 2026; Nairo Quintana tuvo su último baile

Este sábado, el Giro de Emilia 2026 se llevó a cabo entre Ferrara y Bologna con un recorrido de 197 kilómetros y un solo puerto de montaña. El ganador fue el italiano Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), quien atacó a cinco kilómetros de la meta, lo suficiente para alzar los brazos en solitario. Eso sí, la noticia más relevante fue el retiro del colombiano Nairo Quintana del ciclismo profesional.

La jornada comenzó con muchas emociones y todo por cuenta de Nairo, quien recibió varios reconocimientos, antes de montar por última vez sobre su bicicleta. La organización lo hizo sentir especial con un homenaje, luego los corredores le hicieron un pasillo de honor y finalmente sus hijos lo acompañaron a tomar la salida.

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Clasificación general del Giro de Emilia 2026

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