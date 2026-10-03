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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Emilia 2026; Nairo Quintana tuvo su último baile

Clasificación general del Giro de Emilia 2026; Nairo Quintana tuvo su último baile

Este sábado, el Giro de Emilia 2026 dejó como ganador al italiano Davide Piganzoli, sin embargo, la noticia fue la despedida del colombiano Nairo Quintana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Getty Images.

Este sábado, el Giro de Emilia 2026 se llevó a cabo entre Ferrara y Bologna con un recorrido de 197 kilómetros y un solo puerto de montaña. El ganador fue el italiano Davide Piganzoli (Team Visma Lease a Bike), quien atacó a cinco kilómetros de la meta, lo suficiente para alzar los brazos en solitario. Eso sí, la noticia más relevante fue el retiro del colombiano Nairo Quintana del ciclismo profesional.

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La jornada comenzó con muchas emociones y todo por cuenta de Nairo, quien recibió varios reconocimientos, antes de montar por última vez sobre su bicicleta. La organización lo hizo sentir especial con un homenaje, luego los corredores le hicieron un pasillo de honor y finalmente sus hijos lo acompañaron a tomar la salida.

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Clasificación general del Giro de Emilia 2026

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  1. Piganzoli Davide — Team Visma | Lease a Bike — 4:33:19
  2. Pidcock Tom — Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team — 0:03
  3. Onley Oscar — Netcompany INEOS — ,,
  4. Tulett Ben — Team Visma | Lease a Bike — 0:05
  5. Jorgenson Matteo — Team Visma | Lease a Bike — 0:13
  6. Healy Ben — EF Education - EasyPost — 0:23
  7. Fortunato Lorenzo — XDS Astana Team — 0:30
  8. Yates Adam — UAE Team Emirates - XRG — 0:38
  9. Storer Michael — Tudor Pro Cycling Team — 0:45
  10. McNulty Brandon — UAE Team Emirates - XRG — ,,
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"Nairo Quintana, gracias por todas las alegrías que nos diste, que te lleguen un millón más"

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"Gracias, Nairo Quintana por acercarnos a lo más alto del deporte"; respeto y reconocimiento

Nairo Quintana y un pasillo de honor de despedida.
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