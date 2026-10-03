"Gracias, Nairo Quintana por acercarnos a lo más alto del deporte"; respeto y reconocimiento

El comienzo de este sábado en nuestro país tuvo como protagonista principal a Nairo Quintana, quien tomó la partida en el Giro de Emilia y se llevó todas las miradas antes y durante la competencia por ser su retiro oficial de la actividad de las bielas, después de 17 años en el más alto rendimiento. Lo hizo con el Movistar Team y en medio de reconocimiento y respeto de sus colegas, que le hicieron una conmovedora calle de honor antes de tomar la partida, de los aficionados que lo aplaudieron, de periodistas especializados y de muchas personas más.

Sin embargo, en este sentido hay que apuntar que en las redes sociales de Movistar le hicieron un seguimiento en su última carrera, pero además le compartieron dicientes mensajes en pro de exaltar la labor del deportista colombiano.

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"Del Giro 2014 a la Vuelta 2016, pasando por tres podios en el Tour de Francia: cada uno de esos momentos se vivió con el maillot del @movistar_team. Hoy, Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional, cerrando su carrera junto al equipo que lo vio crecer y llegar a lo más alto. Porque en Movistar creemos en ser la mejor vía de acceso de la sociedad a las tecnologías digitales, y a todo lo que con ellas podemos vivir y compartir. Gracias, Nairo, por tantos años acercándonos a lo más alto del deporte", se leyó en uno de los posteos de la divisa en su cuenta de Instagram.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

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Pero eso no fue todo, hubo más, ya que a Quintana le hicieron seguimiento casi que minuto a minuto de sus movimientos, también mostraron detalles relevantes como la bicicleta en la que rodó en territorio italiano e incluso algunos detalles especiales como las gafas y el casco usados por el pedalista.



En las redes oficiales del Movistar Team se leyeron comentarios positivos y saludos para Nairo Quintana, que a su vez se notó conmovido y emocionado en el cierre de su trayectoria montado en su caballito de acero por las carreteras del mundo.