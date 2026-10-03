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Impactante calle de honor para Nairo Quintana en el Giro de Emilia; para ver mil veces

Antes de rodar por última vez como profesional, el colombiano Nairo Quintana fue homenajeado por todo el pelotón. ¡Un video que pone la 'piel de gallina'!

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Nairo Quintana y un pasillo de honor de despedida.
Nairo Quintana y un pasillo de honor de despedida.
Getty Images.

El pelotón que participa en el Giro a Emilia ha homenajeado al ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) justo antes de iniciar la prueba con la que pondrá fin a 17 temporadas como ciclista profesional.

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Todos los participantes en la carrera que comenzó en Ferrara y acabará en Bolonia tras 197,9 kilómetros de recorrido hicieron un pasillo con sus bicicletas a Quintana, que, sonriente, cruzó el mismo agradeciendo a todos el cariño mostrado.

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Nairo Quintana, que luce el dorsal 81 en esta última carrera, pone fin a su dilatada y exitosa trayectoria, en la que entre otros logros, ha ganado el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 y fue tercero en el Tour de Francia 2026, así como dos veces ha ganado la Tirreno-Adriático, y una la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

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El colombiano monta una bicicleta especial con detalles de su vida deportiva, con el rojo de la Vuelta, el rosa del Giro y una línea azul que recorre la parte superior y representa el camino que hacía con su bici desde su casa hasta la escuela cuando era pequeño.

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