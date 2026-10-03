Impactante calle de honor para Nairo Quintana en el Giro de Emilia; para ver mil veces

El pelotón que participa en el Giro a Emilia ha homenajeado al ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) justo antes de iniciar la prueba con la que pondrá fin a 17 temporadas como ciclista profesional.

Todos los participantes en la carrera que comenzó en Ferrara y acabará en Bolonia tras 197,9 kilómetros de recorrido hicieron un pasillo con sus bicicletas a Quintana, que, sonriente, cruzó el mismo agradeciendo a todos el cariño mostrado.

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Nairo Quintana, que luce el dorsal 81 en esta última carrera, pone fin a su dilatada y exitosa trayectoria, en la que entre otros logros, ha ganado el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 y fue tercero en el Tour de Francia 2026, así como dos veces ha ganado la Tirreno-Adriático, y una la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

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El colombiano monta una bicicleta especial con detalles de su vida deportiva, con el rojo de la Vuelta, el rosa del Giro y una línea azul que recorre la parte superior y representa el camino que hacía con su bici desde su casa hasta la escuela cuando era pequeño.