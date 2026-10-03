"Nairo Quintana, gracias por todas las alegrías que nos diste, que te lleguen un millón más"

Este sábado 3 de octubre de 2026 quedará en el calendario marcado como la fecha en la que el colombiano Nairo Quintana le puso fin a una carrera de 17 años como ciclista profesional. El Giro de Emilia fue el escenario escogido por el boyacense para despedirse de su amado deporte, hecho que, por supuesto generó múltiples repercusiones, entre ellas, los periodistas que lo han seguido de cerca en cada pedalazo.

Georgina Ruiz Sandoval, mejor conocida como Goga, es una de las narradoras y periodistas más importantes del mundo de habla hispana.

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La mexicana, que actualmente pone al vibrar a los espectadores en las pantallas de Caracol Televisión y Caracol Sports, ha tenido la oportunidad de cubrir las carreras y tener grandes charlas con Nairo. Por eso, justamente, en medio de su despedida, Goga estuvo presento e incluso le dedicó unas sentidas palabras.

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"Gracias Nairo Quintana !!! Por todas las alegrías que nos diste que te lleguen un millón más en este nuevo viaje personal. Despedida para nuestro Nairito en Giro de Emilia 2026 uno de muchos eventos significativos que ganó en Italia", se lee en la publicación de su cuenta de Instagram.



El mensaje de Goga estuvo acompañada por varias fotos de Nairo, minutos antes de salir a rodar los últimos 197 kilómetros de su carrera en el Giro de Emilia 2026. El experimentado corredor recibió varios homenajes en la jornada. Primer con un reconocimiento por parte de los organizadores de la carrera, sobre todo recordando que ganó allí en el 2012. Luego los mismos colegas le hicieron un pasillo de honor para despedirlo y en la línea de meta aparecieron sus dos hijos para abrazarlo y darle aliento antes de tomar la salida en Ferrara, Italia.

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Ahora solo queda esperar si Nairo seguirá vinculado al ciclismo, pero esta vez desde un rol distinto al de rodar sobre la bicicleta.