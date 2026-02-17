¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general del UAE Tour 2026, tras la etapa 2?

Nairo Quintana está corriendo la sexta competencia de la temporada. Todo empezó en la Clásica Campo de Murviedro, donde finalizó en el puesto 16, a un minuto y ocho segundos del campeón, Christian Scaroni (XDS Astana Team). Ahora, en dicha carrera, el boyacense fue gregario de Diego Pescador, quien terminó segundo con el mismo tiempo del ganador.

Posteriormente, 'el Cóndor' disputó el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, culminando de 41 y siendo el mejor de los colombianos que participaron. Eso sí, Michael Matthews, del Team Jayco AlUla, fue el vencedor, con un tiempo de 4h 03' 47'', sacándole 32 segundos al 'escarabajo'. Pero las cosas no se detuvieron ahí y se inscribió en el Gran Premio Valencia.

Allí, también conocida como la Clásica de la Comunidad Valenciana, cruzó la meta de 72, a 30 segundos de Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), que se hizo con el triunfo. Y llegó el momento que llamó la atención por el buen rendimiento de Nairo Quintana. Todo ocurrió en el marco del Tour de Oman, donde afrontó cinco etapas y, lejos de desentonar, brilló.

En la clasificación general, quedó en el Top 10, exactamente de séptimo, a 52 segundos de Christian Scaroni (XDS Astana Team), campeón de la carrera. Además, solo fue superado por hombres de 'peso' en el pelotón como Cristián Rodríguez, Adam Yates, Mauro Schmid, Paul Double y Sebastian Berwick. Como si fuera poco, superó a su compañero, Diego Pescador.



Nairo Quintana va por su segunda carrera del año. Foto: Movistar Team.

Así las cosas, Nairo Quintana está decidido a firmar un año para enmarcar, dentro de sus limitaciones. En el UAE Tour, terminó 26 en la etapa 1, con el mismo tiempo de Isaac del Toro, que fue el ganador. Razón por la que la ilusión estaba intacta, pero, infortunadamente, llegó una contrarreloj, que no su fuerte, en la segunda jornada, y eso hizo que perdiera tiempo.

El ciclista colombiano fue puesto 110, a un minuto y 30 segundos, a Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), vencedor en la 'crono', con un tiempo de 13' 03''. Justamente, el belga se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, seguido de Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), a seis segundos, y Rémi Cavagns, del Groupama - FDJ United, a 12''.

Respecto a Nairo Quintana, aparece en la plaza 106, a 1' 30'' de Evenepoel. El mejor de los colombianos es Harold Tejada, de 20, a 39 segundos, mientras que Sergio Higuita está de 77, a 1' 14''. Por último, Juan Sebastián Molano es 114, a 1' 34''. El mejor latinoamericano es Isaac del Toro, favorito al título, en la décima posición, a 32 segundos de Remco Evenepoel.