Se viene una nueva temporada en la Major League Soccer (MLS), y para este 2026, una de las estrellas que engalanará esta competición, que poco a poco atrae nuevas estrellas, es James Rodríguez. El '10' cucuteño espera aportarle todo su talento al Minnesota United FC, escuadra que apostó todo por él de cara a ser protagonista en la Conferencia Oeste.

Los populares 'the loons' se alistan para el debut y será frente a un equipo que da la pelea y que en su casa es letal, el Austin FC. Para encarar este partido, desde el club del capitán de la Selección Colombia afinan detalles y hasta dieron a conocer cómo se perfila el once titular proyectado. La posición del exReal Madrid y Bayern Múnich sorprendió.

James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United. X de @MNUFC

El once ideal de Minnesota para la MLS, ¿en que posición quieren ver a James Rodríguez?

En ese orden de ideas, en la página web oficial del elenco norteamericano revelaron el equipo que pararía Cameron Knowles no sólo en la cancha del Q2 Stadium para el duelo frente al Austin de la primera jornada de la MLS, sino para la sesión completa del 2026.



En el caso de Rodríguez Rubio no ocuparía la habitual posición del '10' en la mitad del campo, su lugar estaría más por la banda derecha, como un extremo. El esquema perfilado para este once es de 5-3-2, James acompañaría arriba al ghanés Kelvin Yeboah. Sin duda que este lugar en el campo será todo un reto para el oriundo de la ciudad de Cúcuta.

"Más allá de James, Minnesota está liderado por el defensor mundialista Michael Boxall (Nueva Zelanda), el mediocampista Joaquín Pereyra y el delantero Kelvin Yeboah", escribieron en las plataformas del club.



Acá el XI proyectado del Minnesota United FC para la MLS:

El XI que se proyecta en el Minnesota United FC con James Rodríguez. Minnesota United FC

¿Cómo le fue al equipo de James Rodríguez la campaña anterior?

En la web del equipo de la Conferencia Oeste indican que la temporada 2025 obtuvieron el siguiente rendimiento: 16 victorias, 8 derrotas y 10 empates, para un total 58 puntos, ocupando la cuarta posición en el certamen. Ya en los 'play-offs' de la Copa MLS Audi 2025, el lugar fue Semifinales de la Conferencia Oeste.

¿Cuándo es el debut del Minnesota United FC en la MLS 2026?

Será este sábado 21 de febrero frente al Austin FC, en condición de visitante. La pelota rodará a las 8:30 de la noche, hora de Colombia, y dicho duelo se podrá ver EN VIVO en nuestro país por la plataforma de 'Apple TV'.