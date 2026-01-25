Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana sigue calentando motores; así le fue en la Clásica de la Comunidad Valenciana

Nairo Quintana sigue calentando motores; así le fue en la Clásica de la Comunidad Valenciana

Este domingo, Colombia solo tuvo a un representante en la edición 42° de la Clásica de la Comunidad Valenciana: Nairo Quintana, del Movistar Team.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana en la Comunidad Valenciana 2026.
Nairo Quintana en la Comunidad Valenciana 2026.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad