La dificultad que tuvo Bayern Múnich para quitarle a Luis Díaz a Liverpool; "luchó mucho"

En Bayern Múnich no ocultan su felicidad por tener a Luis Díaz en sus filas. Jornada a jornada, el extremo guajiro brilla con la escuadra muniqués, misma que luchó hace una temporada con Liverpool para poder ficharlo. Desde el club 'teutón' agradecen el esfuerzo en particular de una persona para que el 'crack' de la Selección Colombia esté actualmente engalanando con su fútbol la Bundesliga.

En el entorno del 'grande de Baviera' evocaron cómo se gestó la incorporación del exJunior de Barranquilla, esas semanas cruciales de negociaciones con los 'reds' que finalmente dieron los frutos esperados. El representante de Díaz Marulanda, Carlos Van Strahalen, tuvo todo que ver en esta operación; 'luchó mucho" hasta el final.

Luis Díaz en la previa del partido frente al Werder Bremen. X de @FCBayern

"Sí. El agente de Luis Díaz, por ejemplo, luchó mucho para traerlo del Liverpool, lo cual fue muy difícil. Lo invirtió todo por su cliente y, aun así, siempre mantuvo un trato justo con el Liverpool. Estamos encantados de pagarle a un hombre así", esas fueron las palabras de Uli Hoeneß, presidente honorario del club, en diálogo con el diario 'Bild'.



Y es que Hoeneß indicó que la gestión del agente de 'Lucho' fue sincera desde el principio, manteniéndose honesto con Liverpool y hacerle valer lo que quería su cliente, en este caso el extremo de la Selección Colombia. El directivo puso como ejemplo el caso del número '14', ya que todos los representantes se muestran de forma honesta en las negociaciones. Todo esto último por la renovación de contrato de Dayot Upamecano.

Publicidad

"Voy a abstenerme de hablar de cifras del contrato, lo hemos discutido internamente con otros miembros en los días anteriores. Todos estamos de acuerdo en algo y vamos a poner sobre la mesa todo este tema de los agentes. No vamos a tolerar más que nos digan cómo hacer las cosas, ya que su contribución es desproporcionada en relación a las comisiones que demandan. Ganan mucho dinero por lo que hacen. En algunos casos, solamente se extiende un poco más de tres almuerzos con nosotros", expresó al mencionado diario.

En Alemania hubo voces de protesta cuando desde el Bayern decidieron apostar por el talento de Luis Díaz por el tema de su edad, teniendo en cuenta que el estilo del conjunto muniqués es apostarle más a la juventud. No obstante, el de Barrancas en los primeros partidos cambió esa percepción y ahora es una de las figuras indiscutibles en el plantel dirigido por Vincent Kompany.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario de la Bundesliga precisa que será el 21 de febrero cuando reciban en el Allianz Arena al Frankfurt. El balón rodará a las 9:30 de la mañana, en horario de Colombia.