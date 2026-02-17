Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La dificultad que tuvo Bayern Múnich para quitarle a Luis Díaz a Liverpool; "luchó mucho"

La dificultad que tuvo Bayern Múnich para quitarle a Luis Díaz a Liverpool; "luchó mucho"

En Bayern Múnich están contentos con Luis Díaz, pero recordaron cómo se dio todo el proceso para poder ficharlo desde el Liverpool. Hubo una persona que fue clave.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
Luis Díaz en uno de los entrenamientos con Bayern Múnich.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad