Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Yerry Mina es líder indiscutible en Cagliari, además una amenaza para los atacantes rivales"

"Yerry Mina es líder indiscutible en Cagliari, además una amenaza para los atacantes rivales"

El defensor colombiano es una de las piezas clave de los 'isleños' en la Serie A, y desde el 'viejo continente' le 'echaron el ojo' a su actualidad.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Comparta en:
Yerry Mina es una de las figuras del Cagliari por Serie A.
Yerry Mina es una de las figuras del Cagliari por Serie A.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad