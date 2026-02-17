"Yerry Mina es líder indiscutible en Cagliari, además una amenaza para los atacantes rivales"

Yerry Mina ha encontrado en el fútbol italiano con Cagliari continuidad, es uno de los pilares en la zaga defensiva y esa actualidad con los 'isleños' repercute no solo en el país trasalpino, sino que traspasa fronteras. Desde España le 'echaron el ojo' al defensor central colombiano, al que lo definieron como "líder indiscutible" del club.

El oriundo de Guachené ha tenido una gran evolución en el popular 'calcio', se muestra seguro en la parte posterior y también aporta en el ataque por la vía aérea. Y es que en la nación 'ibérica' evocan cómo Mina González pasó de ser suplente en el Fútbol Club Barcelona, a forjar carácter en Everton y a consolidarse en el Cagliari.

Yerry Mina, defensor del Cagliari y de la Selección Colombia. Getty

"En un club de élite como el Barcelona, nunca es fácil destacar. Creo que las dificultades de Mina en el 'blaugrana' se debieron principalmente a su adaptación. Era su primera experiencia en Europa, tras dos temporadas con el Palmeiras de Brasil, y se vio catapultado a un equipo campeón con Messi, Suárez y mucha competencia defensiva. Sin embargo, creo que su experiencia en el Barcelona le ayudó a crecer, mejorar técnicamente y a aprender el estilo de juego europeo", escribieron en el diario 'Sport' citando al periodista de la 'Gazzetta dello Sport', Oscar Maresca .

El comunicador, agregó para el tabloide mencionado anteriormente, que Yerry encontró en el Cagliari "su vocación" y se convirtió en una de las fichas clave para Fabio Pisacane, el director técnico de los 'I Rossoblu'.

"En el Cagliari, encontró su vocación, se convirtió en una pieza clave del equipo. Con Pisacane, sintió la máxima confianza y, sobre todo, se convirtió en una pieza clave del proyecto técnico del entrenador. El DT le confió el brazalete, en un equipo que aspira a una salvación cómoda, Mina es el líder indiscutible del grupo. Se siente como en casa en la ciudad, es apreciado por los aficionados y su coraje y picardía lo convierten en una amenaza constante para los atacantes", complementaron.

Si bien el 'lunar' del defensor central de la Selección Colombia han sido las dolencias físicas en una de sus rodillas, desde el Cagliari ha sabido sortearlas y controlarlas.

¿Cómo va el Cagliari en el fútbol italiano?

Los 'isleños' ocupan la casilla número trece en el presente certamen con 28 puntos, tras haber perdido 0-2 con Lecce en la jornada 25. Yerry Mina volvió a jugar en este duelo tras haber superado precisamente uno problemas en su rodilla.