UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Nairo Quintana y final en alto

El UAE Tour 2026 continúa con emociones este miércoles 18 de febrero, con la disputa de la etapa 3, una jornada clave para la clasificación general y en la que estarán como grandes protagonistas Isaac del Toro y Remco Evenepoel. La fracción se correrá entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah, con un recorrido total de 183 kilómetros y final en alto.

Esta fracción de la carrera tendrá un perfil mayormente plano en su primera parte, con un par de embalajes intermedios, pero todo se definirá en el exigente ascenso final a Jebel Mobrah, un puerto que presenta rampas superiores al 10% y que será determinante para los aspirantes al título. Allí, los escaladores y hombres de la general buscarán marcar diferencias.

En la clasificación general del UAE Tour 2026, el líder es Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), con un tiempo de 2h 43' 59''. El belga supera por seis segundos a Joshua Tarling, del INEOS Grenadiers, y por 12'' a Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), mientras que Isaac del Toro, favorito al título junto con el belga, es décimo, a 32 segundos, ya que cedió terreno en la contrarreloj.

En cuanto al colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), intentará ganar posiciones en un terreno que favorece sus características. Y es que viene de perder tiempo en la 'crono', ya que no es su especialidad. Ahoa, en la montaña, podría dar de qué hablar como lo hizo en el Tour de Oman, donde culminó séptimo en la general, tras brillar en los ascensos.



Hora y dónde ver la etapa 3 del UAE Tour 2026

Día: miércoles 18 de febrero de 2026

Hora: 6:20 a.m. (Hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del UAE Tour 2026 Getty Images

Además, en el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol), encontrará el minuto a minuto EN VIVO, la clasificación general actualizada del, el rendimiento de Nairo Quintana, el desempeño de Remco Evenepoel y todas las novedades de la carrera.

La montaña será juez y parte en esta etapa 3 del UAE Tour 2026, en una jornada que podría empezar a definir la pelea por el título. Recordemos que son siete jornadas, culminando el domingo 22 de febrero, cuando se conocerá al campeón.