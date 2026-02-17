Síguenos en:
Gol Caracol  / Ciclismo  / UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Nairo Quintana y final en alto

UAE Tour 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 3 con Nairo Quintana y final en alto

Oportunidad perfecta para los candidatos al título y quienes van bien en la montaña, ya que el UAE Tour 2026 vivirá su primera jornada de duros ascensos.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de feb, 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre el UAE Tour, donde Remco Evenepoel e Isaac del Toro son los favoritos
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre el UAE Tour, donde Remco Evenepoel e Isaac del Toro son los favoritos
Getty Images

