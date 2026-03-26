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Gol Caracol  / Ciclismo  / Einer Rubio y una sorpresiva decisión con el Movistar Team para el 2026

Einer Rubio y una sorpresiva decisión con el Movistar Team para el 2026

El colombiano Einer Rubio está compitiendo en la Vuelta a Cataluña cómo preparación para un complejo objetivo que se puso de la mano con la escuadra española. Acá los detalles.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Einer Rubio, ciclista colombiano.
Einer Rubio, ciclista colombiano.
Getty Images.

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