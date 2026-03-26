Partidos EN VIVO HOY 26 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Se viene un jueves 26 de marzo con varios partidos en la fecha FIFA, pero no solo amistosos, sino también oficiales como el repechaje internacional que involucra a Bolivia. Además, entre los duelos de fogueo que más acaparan las miradas está el encuentro de nuestra Selección Colombia frente a Croacia.

Recuerde que el partido de nuestra 'tricolor' frente al combinado croata, liderado por Luka Modric, se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y el YouTube de Gol Caracol. ¡Agéndese para estos encuentros internacionales!



Partidos hoy EN VIVO; hora y TV de los duelos en la fecha FIFA, con la Selección Colombia: