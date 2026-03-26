Partidos EN VIVO HOY 26 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

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Se viene un jueves 26 de marzo con varios partidos en la fecha FIFA, pero no solo amistosos, sino también oficiales como el repechaje internacional que involucra a Bolivia. Además, entre los duelos de fogueo que más acaparan las miradas está el encuentro de nuestra Selección Colombia frente a Croacia.
Recuerde que el partido de nuestra 'tricolor' frente al combinado croata, liderado por Luka Modric, se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y el YouTube de Gol Caracol. ¡Agéndese para estos encuentros internacionales!
|Partidos jueves, 26 marzo - 2026
|Equipos
|Hora/Canal
|Moldavia
Lituania
|10:00 am
Amistoso - Disney+ Premium
|Turquía
Rumanía
|12:00 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium,ESPN
|Chipre
Bielorrusia
|12:00 pm
Amistoso - Disney+ Premium
|Georgia
Israel
|12:00 pm
Amistoso - Disney+ Premium
|República Checa
República de Irlanda
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Gales
Bosnia
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium,ESPN 2
|Eslovaquia
Kosovo
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Polonia
Albania
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Dinamarca
Macedonia Norte
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Italia
Irlanda del Norte
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium,ESPN
|Ucrania
Suecia
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Brasil
Francia
|3:00 pm
Amistoso - Disney+ Premium
|Unión Magdalena
Real Santander
|4:00 pm
Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Sports TV You Tube
|Bolivia vs Surinam
|5:00 pm
FIFA Copa Mundial 2026 - DGO,DSports (610/1610),Amazon Prime Video,Win Play,Win Sports
|Internacional FC Palmira
Tigres FC
|5:00 pm
Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+
|Independiente Yumbo
Patriotas
|6:00 pm
Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Sports TV You Tube
|Colombia vs Croacia
|6:30 pm
Amistoso - Gol Caracol YouTube,Caracol TV, DITU, www.golcaracol.com
|Argentinos Juniors
Lanús
|7:00 pm
Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Quindio
Orsomarso
|7:00 pm
Torneo BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Sports
|Nueva Caledonia
Jamaica
|10:00 pm
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