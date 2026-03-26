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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Partidos EN VIVO HOY 26 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 26 de marzo del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY jueves 26 de marzo del 2026, con la Selección Colombia contra Croacia y Bolivia en el repechaje al Mundial 2026, frente a Surinam.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Foto: AFP

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