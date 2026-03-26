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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Croacia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

A qué hora juega HOY Colombia vs. Croacia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

Este jueves, la Selección Colombia tendrá una prueba exigente contra Croacia de cara al Mundial 2026. ¡Prográmese y no se pierda este partido de preparación!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación.
La Selección Colombia se enfrenta este jueves a Croacia en partido de preparación.
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