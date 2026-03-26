A qué hora juega HOY Colombia vs. Croacia y dónde verlo EN VIVO en TV y ONLINE

Este jueves, la Selección Colombia tendrá un nuevo reto de cara a lo que será su participación en el Mundial 2026 al enfrentarse a una subcampeona del mundo: Croacia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo saben que este tipo de rivales son un termómetro para saber de qué están hechos, un contrincante que le exigirá sobre el terreno de juego.

Para tratar de hacer una excelente presentación ante los 'balcánicos', la 'tricolor' le apostará a los talentos goleadores de Luis Díaz y Luis Javier Suárez. El guajiro es una pieza clave del Bayern Múnich, mientras que el samario es el referente en ataque de Sporting Lisboa; ambos esperan mantener esa buena dinámica ahora vestidos de amarillo, azul y rojo. Además, James Rodríguez aparece como el dueño de las ideas en el mediocampo.

Opiniones de los protagonistas:

La Selección Colombia previo al compromiso de preparación contra Croacia. X de @FCFSeleccionCol

"Se busca competir al más alto nivel. Son dos equipos que han llegado entre los tres primeros en los últimos Mundiales, entonces queremos probarnos con los mejores y campeones de las confederaciones de Oceanía, Europa y Asia. Se busca competir y ver a qué altura estamos. Aspiramos estar en la posición de Francia y Croacia en los Mundiales. Siempre hay cosas por mejorar y estos rivales te exigen", esas fueron las reflexiones de Néstor Lorenzo en rueda de prensa, al ser consultado acerca de la idea que tiene para enfrentar no sólo a los croatas, sino después a 'les bleus' en estos duelos de preparación.



Por su parte, el entrenador del seleccionado de Croacia, Zlatko Dalic, defininió que "Colombia está entre los tres mejores equipos de Sudamérica, es un equipo que juega un gran fútbol y tiene muchos buenos jugadores rápidos que juegan en Europa. Los colombianos tienen muy buena transición y energía, y será un partido muy exigente para nosotros".



A qué hora juega HOY Colombia vs. Croacia y dónde verlo EN VIVO en TV

Así las cosas, este vibrante compromiso de carácter amistoso entre la 'tricolor' y los 'vatreni' se llevará a cabo HOY jueves 26 de marzo en horario de las 6:30 de la tarde, de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO en TV por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de Ditu y ONLINE en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. Para que se agende y no se lo pierda.