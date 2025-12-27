Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La fiesta de Jhon Jáder Durán en Medellín genera repercusión en Turquía

La fiesta de Jhon Jáder Durán en Medellín genera repercusión en Turquía

El delantero colombiano, de 22 años, estuvo ausente en la última derrota del Fenerbahce frente al Besiktaş por la Copa de Turquía.

Por: Javier García
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Jhon Durán (10) en acción de juego con Fenerbahçe frente al Eyüpspor.
Jhon Durán (10) en acción de juego con Fenerbahçe frente al Eyüpspor.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad