La fiesta de Jhon Jáder Durán en Medellín genera repercusión en Turquía

Jhon Durán vuelve a estar en el centro de la atención en Turquía y no precisamente por su rendimiento deportivo. El delantero colombiano fue una de las ausencias más comentadas en la nómina del Fenerbahçe, que cayó 2-1 ante Beşiktaş en el clásico por la Copa de Turquía, resultado que generó molestia entre los aficionados y encendió el debate en la prensa local.

La ausencia del atacante llamó la atención debido a que se trata de un partido de alta relevancia. Cabe recordar que Jhon Durán le solicitó al cuerpo técnico no ser tenido en cuenta para el compromiso frente a Beşiktaş, argumentando compromisos relacionados con las festividades de fin de año, situación que no cayó bien en un sector del entorno del club.

"No tomé esta decisión solo. La tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia, no somos máquinas, somos seres humanos. Y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron", dijo Domenico Tedesco.



Fiesta de Durán es noticia en Turquía

A través de sus redes sociales, el exjugador del Al Nassr de Arabia Saudita fue visto celebrando en su barrio natal, en Zaragoza (Antioquia), donde compartió con familiares y amigos en una reunión que rápidamente se hizo viral.



Esta situación generó todo tipo de reacciones y la prensa turca no fue ajena al tema, siguiendo de cerca cada movimiento del delantero colombiano. Varios medios destacaron la contradicción entre su ausencia en un partido clave y su presencia en eventos sociales en Colombia.

“Jhon Durán, quien se tomó una licencia del Fenerbahçe para las vacaciones de Navidad, fue visto celebrando en Colombia”, publicó el portal DayNeews TR.

Fenerbahçe'den Noel tatili için izin alan Jhon Duran, Kolombiya'da kutlamalarda görüntülendi. pic.twitter.com/bv849Dchj4 — DayNews TR (@daynewstr) December 27, 2025

Por su parte, el medio 'Sports Ekstra' fue aún más directo al referirse a lo ocurrido: “Jhon Durán organizó una fiesta navideña en la calle donde nació”, apuntó el citado portal.

Jhon Duran, doğduğu sokakta Noel partisi verdi. pic.twitter.com/dfSVo5LbP4 — Sporx Ekstra (@sporxekstra_) December 26, 2025

Números de Jhon Durán en Fenerbahçe

En la presente temporada, sumando todas las competiciones con el conjunto ‘otomano’, Jhon Durán ha disputado 15 partidos, en los que registra cuatro goles y tres asistencias, acumulando 731 minutos en cancha. Números que, si bien no son negativos, lo mantienen bajo constante evaluación.



¿Cuándo volverá a jugar Fenerbahçe?

El primer partido de 2026 para el Fenerbahçe será el martes 6 de enero, cuando reciba en condición de local al Samsunspor, en un duelo correspondiente a la semifinal de la Supercopa de Turquía, encuentro en el que se espera el regreso de Jhon Durán a la convocatoria.