Gol Caracol  / El Manchester City sufre, pero logra seguir en la lucha por la Premier League

El Manchester City sufre, pero logra seguir en la lucha por la Premier League

Por la jornada 18 de la liga inglesa, los dirigidos por Pep Guardiola lograron vencer a domicilio 2-1 al Nottingham Forest y tomaron la punta de la tabla a falta de que juegue el Arsenal.

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Manchester City venció 2-1 al Nottingham Forest en la Premier League
Foto: AFP

