Yaser Asprilla podría salir del Girona en el mercado de invierno; genera interés en Sudamérica

El mercado de fichajes de invierno en Europa será un escenario de interés para Yaser Asprilla. El joven talento de nuestro país, que llegó al Girona como el fichaje más caro en la historia del club catalán (18 millones de euros más variables), atraviesa un cierre de 2025 complejo que podría derivar en un cambio de aires inesperado. Según reportes del medio español 'Mundo Deportivo', el fútbol brasileño ha puesto sus ojos en la joya del Bajo Baudó (Chocó) para rescatarlo de su actual irregularidad en LaLiga.

Tras un inicio de temporada que generó grandes expectativas, la realidad de Asprilla en Montilivi ha dado un giro preocupante. El mediapunta apenas ha logrado sumar minutos de calidad bajo las órdenes del técnico Míchel, viéndose relegado al banco de suplentes en gran parte de la campaña. Esta falta de continuidad ha provocado que su valor de mercado sufra una devaluación, situándose actualmente en torno a los 12 millones de euros, según las últimas actualizaciones del portal especializado Transfermarkt.

La presión no solo proviene del banquillo. La hinchada del Girona ha mostrado su descontento con el rendimiento del colombiano, lo que ha generado un clima de tensión que el City Group, propietario del club, ya estaría evaluando resolver mediante una salida estratégica que le permita al jugador recuperar su mejor versión.



En este escenario, el Brasileirao surge como un destino seductor. Aunque no se han hecho públicos los nombres de los clubes específicos, el citado medio sitúa a Brasil como uno de los primeros interesados en repatriar al 'cafetero'. Para los equipos de ese país, Asprilla representa una oportunidad de mercado única: un jugador joven, con experiencia europea y con un techo de crecimiento altísimo que encajaría perfectamente en el ritmo ofensivo de su liga.

Yaser Asprilla, futbolista colombiano del Girona, en un partido de La Liga de España Getty Images

Para Yaser, una mudanza a territorio sudamericano no sería un retroceso, sino una plataforma para recuperar la titularidad. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, el volante sabe que necesita minutos para mantenerse en los planes de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia.

Por ahora, la directiva catalana se muestra abierta a escuchar ofertas. El objetivo es claro: si llega una propuesta que satisfaga las pretensiones económicas de los altos mandos del equipo (cercanas a partir de los 20 millones de euros), el formado en Envigado podría abandonar España en enero. La ventana invernal será definitiva para saber si Asprilla continúa su sueño europeo o si decide dar el salto al competitivo fútbol brasileño para reencontrarse con su nivel.