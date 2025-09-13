Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal: "Lo que dijeron el UAE y Visma hizo que tuviera ganas de intentarlo el doble"

Egan Bernal: "Lo que dijeron el UAE y Visma hizo que tuviera ganas de intentarlo el doble"

Una vez terminó la etapa reina de la Vuelta a España, el ciclista colombiano, Egan Bernal, reveló las palabras de sus rivales que no cayeron tan bien.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 01:14 p. m.
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, tras el final de la etapa reina de la Vuelta a España
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, tras el final de la etapa reina de la Vuelta a España
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad