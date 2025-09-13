Egan Bernal: "Lo que dijeron el UAE y Visma hizo que tuviera ganas de intentarlo el doble"

Egan Bernal lo volvió a intentar. Este sábado 13 de septiembre, en el marco de la etapa 20 de la Vuelta a España, fue protagonista de principio a fin. Y es que, desde que terminó el inicio neutralizado, aceleró e hizo parte de la fuga del día. Finalmente, a siete kilómetros de la meta, las piernas no respondieron y se colgó, siendo cazado.

Recordemos que no se fue con las manos vacías de la edición 80 de la ronda ibérica, pues ganó la jornada 16. Ahora, en la etapa reina, llenó de ilusión a Colombia y, justamente, sobre lo ocurrido en carretera, habló con Luis Felipe Jaramillo, periodista de Caracol Sports y enviado especial. Allí, sus palabras no pasaron desapercibidas.

"Fue una etapa linda. Era difícil y desde el inicio el UAE Team Emirates XRG y Visma Lease a Bike dijeron que iban a controlar y que no dejarían ir una escapada tan grande. Por eso, esas palabras motivaron y lo que hicieron fue que tuviéramos ganas de intentarlo el doble (risas)", afirmó de entrada quien era el líder del INEOS Grenadiers.

Pero no fue lo único y, en una corta charla para los micrófonos de su equipo, dio más detalles. "Fue un día difícil. Desde la previa, teníamos el plan de entrar en la fuga y lo conseguimos. Sin embargo, en los últimos kilómetros, todo fue piernas y se complicó todo", añadió Egan Bernal, campeón de un Tour de Francia y un Giro de Italia.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, en la etapa 20 de la Vuelta a España 2025 Twitter de INEOS Grenadiers

"Igual, fue divertido. Disfruté la carrera y, a pesar de que fue complejo, lo intenté y no estuvimos tan lejos de la victoria. Fue duro sacar mucho tiempo en un recorrido así, pero se intentó y lo importante es que se disfrutó la carrera", expresó el 'joven maravilla', quien se refirió a lo que puede ser la última etapa de la Vuelta a España.

"No se ha terminado esto y queda una jornada, que es dura. De hecho, me atrevo a decir que es la más difícil, ya que el circuito no es sencillo. Filippo Ganna ha estado cerca de ganar esa etapa, entonces haremos lo imposible para que lo consiga", sentenció Egan Bernal, quien no disputaba esta grande del ciclismo, desde el 2023.