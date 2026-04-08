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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, en apuros para el Giro de Italia: todo por trámite de pasaporte

Egan Bernal, en apuros para el Giro de Italia: todo por trámite de pasaporte

Egan Bernal fue captado en una sede de Cancillería en Bogotá en medio de fallas del sistema SITAC, mientras intentaba adelantar un trámite de pasaporte para viajar en los próximos días a Europa.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Egan Bernal fue elegido por INEOS Grenadiers para disputar las clásicas de Francia en 2026
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