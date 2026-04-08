Egan Bernal, en apuros para el Giro de Italia: todo por trámite de pasaporte

La presencia de Egan Bernal en las afueras de una sede de trámites de la Cancillería en Bogotá no pasó desapercibida este miércoles. El campeón del Tour de Francia fue captado hace algunos minutos, mientras realizaba una consulta a un funcionario, en medio de la mirada atónita de decenas de personas que se encontraban en el lugar adelantando diligencias como pasaportes, registros civiles y visas. El corredor contó que está haciendo el papeleo para poder viajar este domingo y arrancar su preparación para el Giro de Italia.

En el video, captado por el periodista Julián Ríos, de Noticias Caracol, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, se observa al ciclista del INEOS Grenadiers vestido con su uniforme oficial y acompañado de su bicicleta, conversando con una persona encargada del punto de atención. La escena llamó la atención no solo por la presencia del deportista, sino también por el contexto: largas filas y usuarios a la expectativa por inconvenientes en el sistema.

"Se me llenaron todas las páginas del pasaporte con lo sellitos y por eso vine a renovarlo. Fue culpa mía, lo dejé para última hora, pero yo creo que todo se soluciona", dijo con en tono positivo y con una sonrisa en el rostro.

Y es que, justo este 8 de abril de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado oficial informando sobre fallas en la plataforma SITAC, utilizada para diversos trámites en línea. Según explicó la entidad, se inició una “intervención técnica profunda” con el objetivo de solucionar las intermitencias que se han presentado en las últimas horas.



El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas. pic.twitter.com/CDKHhVcljz — Consulado General de Colombia en México (@consuladocolmex) April 8, 2026

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“El sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento”, señaló la Cancillería, reconociendo el impacto que estas fallas generan en servicios clave como apostillas y pasaportes. Además, indicaron que se trata de ajustes estructurales que buscan mejorar la estabilidad y confiabilidad de la plataforma a largo plazo.

En ese escenario, la presencia de Egan Bernal tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar. Varias personas no dudaron en observarlo, grabarlo e incluso intentar acercarse, mientras el ciclista mantenía la calma y se enfocaba en resolver su trámite, como cualquier otro ciudadano. Esto con el fin de viajar en los próximos días a Europa.

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Vea el video de Egan Bernal: