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Gol Caracol  / Tenis  / Daniil Medvedev, eliminado en el Masters 1.000 de Montecarlo; explotó y destrozó su raqueta

Daniil Medvedev, eliminado en el Masters 1.000 de Montecarlo; explotó y destrozó su raqueta

El ruso Daniil Medvedev perdió por doble 6-0 con el italiano Matteo Berrettini en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo. Más allá de la derrota, protagonizó un momento de mucha tensión.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Daniil Medvedev golpeó su raqueta contra la arcilla en siete oportunidades.
Daniil Medvedev golpeó su raqueta contra la arcilla en siete oportunidades.
Getty Images.

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