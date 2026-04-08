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Gol Caracol  / Más Deportes  / Batalla campal en las Grandes Ligas; veterano mánager derribó a gigante bateador y es viral en redes

Batalla campal en las Grandes Ligas; veterano mánager derribó a gigante bateador y es viral en redes

En la MLB, el duelo entre Atlanta Braves y los Angeles Angels tuvo una gran pelea provocada por el cruce entre el bateador Jorge Soler y el lanzador Reynaldo López. ¡Hay VIDEO!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Walt Weiss, mánager de Los Atlanta Braves.
Walt Weiss, mánager de Los Atlanta Braves.
Getty Images.

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