Alexander Zverev y una épica remontada para seguir con vida en el Masters 1.000 de Montecarlo

El alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie, se clasificó para los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo tras remontar el encuentro que le enfrentó al chileno Cristian Garín, a quien superó por 4-6, 6-4 y 7-5. En la primera manga, Zverev fue víctima del servicio de su rival, que logró ganar 20 de los 22 puntos disputados con su primer saque, cifra que contrastó con el 30% de los que se adjudicó con el segundo.

El chileno, que no dio opción de rotura, desperdició dos en el segundo juego para acabar llevándose el set en el décimo, sacando provecho de su primera pelota de set. Sin embargo, en la segunda manga, el germano tomó pronto la delantera, al quebrar en el tercer juego. Garín equilibró en el sexto, haciendo buena su única opción de 'break', pero a ese logro le siguió una contrarrotura que acabó dándole al alemán la ventaja que luego hizo valer para igualar la contienda.

Todo quedó a merced de un intenso tercer set que el sudamericano comenzó muy entonado, con dos quiebres de salida para ponerse 4-0. No obstante, el empuje de Zverev, que ganó al resto el quinto, el noveno y el undécimo juegos, este último en blanco, le impidieron dar la sorpresa a pesar de que tuvo opciones hasta el desenlace, en un juego definitivo en el que se vieron tres posibilidades de 'break' y tres puntos de partido.

Superado con éxito y sufrimiento su debut en la tierra de Montecarlo, el alemán se cruzará ahora con el belga Zizou Bergs, quien derrotó al ruso Andrey Rublev, decimotercer favorito, por 6-4 y 6-1, salvando siete de las ocho bolas de rotura que tuvo en contra durante la cita.



Alexander Zverev y Zizou Bergs AFP

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Con está victoria en tenista el tenista alemán, lograra asegurar un paso clave tanto para su temporada, como para su posición en la élite del tenis mundial. Ahora el deportista logra avanzar de manera solida a los octavos de final, donde asegura más puntos para su ranking y así estar más cerca de sus rivales. Actualmente, ocupa el 3 puesto en el Top del mundo. Delante de el se encuentran el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner. El próximo encuentro del tenista será contra el belga Zizou Bergs en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo el próximo jueves 9 de abril de 2026.