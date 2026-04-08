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Gol Caracol  / Tenis  / Alexander Zverev y una épica remontada para seguir con vida en el Masters 1.000 de Montecarlo

Alexander Zverev y una épica remontada para seguir con vida en el Masters 1.000 de Montecarlo

El alemán Alexander Zverev clasificó a los octavos de final de la Masters. 1000 de Montecarlo luego de vencer en tres sets al chileno Cristian Garín.

Por: EFE
Actualizado: 8 de abr, 2026
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Tenista Alexander Zverev
El tenista Alexander Zverev
AFP

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