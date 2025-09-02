Egan Bernal, pillado en Vuelta a España 2025 con ‘motivación’ extra; solo caricias

La Vuelta a España 2025 tuvo su primera jornada de descaso el lunes primero de septiembre y un día después, el martes 2 del mismo mes, volvieron las duras escaladas, las fuertes temperaturas y la lucha codo a codo.

Fue así como previo a la décima fracción hubo una escena particular que fue captada por las cámaras de la propia carrera y que rápidamente se hizo viral, pues tuvo como protagonista a uno de los hombres más reconocidos del pelotón: el colombiano Egan Bernal.

En las imágenes aparece el zipaquireño alistándose para la dura fracción de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y arribo en premio de montaña de primera categoría en la localidad de Ferial Larra Belagua.

Lo particular es que está recibiendo cuidados, pero no del personal de su equipo, la escuadra británica Ineos Grenadiers, sino de una de las personas que suele aparecer junto a él en las grandes vueltas: María Fernanda Gutiérrez, su novia.



Egan Bernal, visto con su novia en Vuelta a España 2025

El corredor de 28 años de edad fue captado en la zona de preparación, donde todos los participantes hacen la respectiva firma de planilla para cada etapa, junto a su pareja, que estaba detrás de una valla que separa a los deportistas del público.

La joven le estaba poniendo protector solar al pedalista, que antes de esa etapa marchaba en la décima casilla de la clasificación individual, siendo así el mejor ‘escarabajo’ de la competencia.

En ese sentido, las redes sociales de la carrera se conmovieron y compartieron el video con una singular reflexión: “Seguid el ejemplo de Egan y protegeos del sol”.

☀️ Egan uses sun protection. Be like Egan!



🌞 ¡Seguid el ejemplo de Egan y protegeos del sol!#LaVuelta25 pic.twitter.com/l0VpqZYe57 — La Vuelta (@lavuelta) September 2, 2025

Bernal arrancó con esa motivación y con la idea de volverse a meter en el top 10, pues actualmente ocupa el escaño 11 con un retraso de 2:55 frente al noruego Torstein Traeen, líder de la general, y de 2:18 con referencia al danés Jonas Vingegard, segundo en la misma tabla.

Resta esperar si la compañía extra le da réditos a Bernal, que deberá afrontar junto al resto del lote la segunda mitad de la Vuelta con un sinnúmero de jornadas con final en premio de montaña.