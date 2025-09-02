Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal, pillado en Vuelta a España 2025 con ‘motivación’ extra; solo caricias

Egan Bernal, pillado en Vuelta a España 2025 con ‘motivación’ extra; solo caricias

El mejor ciclista colombiano que actualmente tiene la ronda ibérica fue visto en una situación bastante particular y poco usual antes de la décima etapa.

Egan Bernal, visto con su novia en Vuelta a España 2025.jpg
Egan Bernal, entretenido con su novia en Vuelta a España 2025.
Foto: Ineos Grenadiers.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:36 a. m.