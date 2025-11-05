Egan Bernal realizó una grave denuncia: "Ojalá que esto se pueda esclarecer rápido"

Egan Bernal firmó una temporada para 'sacar pecho'. Todo empezó con sus títulos en el Campeonato Nacional, ganando la prueba de ruta y de contrarreloj. Posteriormente, dijo presente en la Clásica Jaén, donde fue protagonista junto a Isaac del Toro, pero no terminó de la mejor manera, ya que sufrió una dura caída que le significó una fractura. Pero volvió más fuerte.

'El joven maravilla' acudió a la Volta a Catalunya y finalizó de séptimo en la clasificación general, tras siete etapas. Esto sirvió como preparación para el Giro de Italia, donde no desentonó y culminó en el top 10, exactamente en la séptima plaza. Una vez pasó la primera grande del año, fue a la Vuelta a Burgos, en la que se adjudicó el sexto puesto, después de cinco jornadas.

Y llegó el momento de otro reto de alto nivel: la Vuelta a España. Fue elegido como líder del INEOS Grenadiers y al descolgarse en la lucha por la camiseta roja, cambió el plan y le salió a la perfección. La etapa 16 nunca la va a olvidar, pues Egan Bernal cruzó la meta de primero y volvió a celebrar una victoria después de un largo tiempo, demostrando que está en forma.

#Deportes | El ciclista colombiano Egan Bernal reveló que desapareció la bicicleta con la que conquistó el Tour de Francia en 2019.



"Estamos mirando cámaras y averiguando qué fue lo que pasó", dijo el deportista. pic.twitter.com/wSz62aDplc — Minuto60 (@minuto60com) November 5, 2025

En el remate del año, el nacido en Zipaquirá fue al Mundial de ciclismo, que no finalizó porque se retiró, e hizo una serie de carreras en territorio italiano. En primera instancia, terminó de cuarto en el Giro de Emilia; después, fue 54 en Tres Valles Varesinos, noveno en Gran Piemonte y, por último, octavo en el Giro de Lombardía, donde le dio pelea a Tadej Pogacar.

Publicidad

Con dicha competencia, puso punto final a su temporada y arribó a Colombia para disfrutar de unas merecidas vacaciones. De hecho, fue uno de los invitados de lujo de Rigoberto Urán al 'Giro de Rigo', en Barranquilla. Sin embargo, no todo ha sido 'color de rosa' para Egan Bernal. Este miércoles 5 de noviembre, realizó una denuncia que ha dado de qué hablar en el país.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio del Giro de Italia 2025 AFP

"Amigos, les tengo que comunicar algo de última hora. Imagínense que mi bicicleta desapareció, estamos mirando cámaras y averiguando qué fue lo que pasó. Ojalá que esto se pueda esclarecer rápidamente", sentenció, mostrando imágenes de lo ocurrido. Y es que la 'bici' a la que hace referencia es a la que usó para coronarse campeón del Tour de Francia en 2019.