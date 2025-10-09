Clasificación del Gran Piemonte 2025: Isaac del Toro, campeón; Egan Bernal, en el top 10

Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) parece no tener rival, al menos cuando su líder, Tadej Pogacar, no está en acción. Este jueves 9 de octubre, el mexicano, de 21 años, consiguió su victoria número 15 en la temporada, tras coronarse campeón del Gran Piemonte. Nueva demostración del joven mexicano que ya es toda una estrella.

Un ataque a 17 kilómetros de la meta fue suficiente para irse en solitario y cruzar la meta en primer lugar, con un tiempo final de 4h 08' 24''. Quienes completaron el podio fueron el suizo Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), a 40 segundos, en segundo lugar, y el neerlandés Bauke Mollema (Lidl - Trek), de tercero, a 44 segundos.

Capítulo aparte para Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quien volvió a dar de qué hablar. Así como se lució en el Giro de Emilia, siendo cuarto, y estuvo en el frente de carrera, liderando la fuga, en Tre Valli Varesine, brilló en Gran Piemonte. En esta ocasión, atacó, rompió la carrera y eso le alcanzó para ser top 10, exactamente noveno.

Otro de los 'escarabajos' que no desentonó fue Einer Rubio. El corredor del Movistar Team estuvo en el segundo grupo perseguidor, por un largo tramo del trayecto, pero, infortunadamente, al final, no le alcanzó, se quedó sin pierndas y cayó varias posiciones. El boyacense culminó de 48, a tres minutos y 48 segundos del mexicano.



Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el Gran Piemonte 2025 Getty Images

Clasificación de Gran Piemonte 2025

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - 4h 08' 24''

2. Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team) - a 40''

3. Bauke Mollema (Lidl - Trek) - a 44''

4. Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 07''

5. Michael Matthews (Team Jayco AlUla) - a 1' 07''

6. Edoardo Zambanini (Bahrain - Victorious) - a 1' 07''

7. Neilson Powless (EF Education - EasyPost) - a 1' 07''

8. Quinten Hermans (Alpecin - Deceuninck) - a 1' 07''

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 1' 07''

10. Andrea Bagioli (Lidl - Trek) - a 1' 07''