Clasificación del Giro de Lombardía 2025: Tadej Pogacar, campeón; Egan Bernal, en el top 10

Este sábado 11 de octubre, el Giro de Lombardía 2025 dejó como ganador a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien lanzó un ataque letal a 36 kilómetros de la meta. El esloveno hizo historia al conseguir su quinto título consecutivo en este 'monumento' del ciclismo. El podio lo completaron Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) y Michael Storer (Tudor Procycling). El mejor colombiano fue Egan Bernal, quien culminó en la octava casilla.

Los corredores tomaron la salida en la localidad de Como y de inmediato aparecieron los ataques. Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla), Michael Matthews (Team Jayco AlUla), Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike), Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) y Lucas Hamilton (INEOS Grenadiers) formaron la fuga de la carrera.

Unos kilómetros más adelante, Mattia Bais y Louis Vervaeke se unieron para completar un grupo de 14 escapados. En ese punto, Colombia dijo presente con Nairo Quintana, quien lo intentó desde el lote junto con Davide Formolo y Johannes Staune Mittet.

La competencia fue relativamente tranquila hasta que aparecieron las caídas de Sepp Kuss y Thomas Pidcock. Poco a poco el sube y baja, por las montañas y los descensos, fue desgastando los fugados. Los primeros en claudicar fueron Thibault Guernalec y Asbjorn Hellemose, a 135 km de meta.



Los escapados se mantuvieron por encima de los dos minutos de ventaja, pero no todos lograron mantenerse. Gal Glivar y Bart Lemmen fueron los siguientes en bajar los brazos.

Publicidad

En el pelotón los favoritos fueron a ritmo, sin desesperarse, mientras que adelante Quinn Simmons atacó a falta de 82 km y quedó solo liderando la carrera. Más atrás, Pello Bilbao, Filippo Ganna, Louis Vervaeke y Michael Matthews se quedaron como perseguidores.

A 40 km de meta, Simmons quedó solo en punta de carrera, a merced del lote de favoritos, en el cual comenzó a trabajar todo el UAE Team Emirates para posicionar al esloveno Tadej Pogacar. Por su parte, Remco Evenepoel se mantuvo atento, al igual que el colombiano Egan Bernal.

Publicidad

Pogacar no esperó más y con 36 km por delante se paró sobre los pedales y se fue en búsqueda de Simmons. El esloveno alcanzó al estadounidense y lo dejó regado en la carretera.

Simmons comenzó a sufrir y fue sobrepasado por Michael Storer y Remco Evenepoel. Más atrás, Primoz Roglic, Isaac del Toro, Paul Seixas y Julian Alaphilippe intentaban ceder el menor tiempo posible.

Finalmente, Pogacar alzó los brazos en línea de meta, mientras que Evenepoel fue segundo y Storer, tercero.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. AFP.

Clasificación de Giro de Lombardía 2025

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) – 5:45:53 Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 1:48 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a 3:14 Quinn Simmons (Lidl - Trek) a 3:39 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a 4:16 Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 4:16 Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team) a 4:16 Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 4:16 Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) a 4:18 Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) a 4:30