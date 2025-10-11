Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación del Giro de Lombardía 2025: Tadej Pogacar, campeón; Egan Bernal, en el top 10

Clasificación del Giro de Lombardía 2025: Tadej Pogacar, campeón; Egan Bernal, en el top 10

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ganó por quinta vez consecutiva el Giro de Lombardía. Remco Evenepoel se tuvo que conformar con la segunda plaza y Egan Bernal fue el mejor colombiano.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
Tadej Pogacar, ganador del Giro de Lombardía 2025.
Tadej Pogacar, ganador del Giro de Lombardía 2025.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad