Uniformes usados por Egan Bernal se subastan en varios millones; los entregan con desgaste

Las prendas de competencia de Egan Bernal se han convertido en una mina de oro, pues son subastadas por millonadas a coleccionistas de todo el mundo que pujan entre sí por quedarse con ellas.

De hecho, el Ineos Grenadiers, equipo del ciclista zipaquireño, es el que promociona este tipo de ventas mediante una plataforma web en la que cada quien puede ofrecer la suma que se quiere o puede pagar por el artículo en cuestión.

Y aunque se empieza de cero, los montos suben rápidamente hasta alcanzar grandes valores, ya que la subasta se abre por varios días para que haya gran cantidad de ofertas.

Lo particular es que no solo se pone a la venta la indumentaria de Bernal, también la de otros integrantes del equipo. No obstante, la ropa del ‘escarabajo’ siempre es la más cara, mientras que en algunos casos por la de los demás se ofrece tan poco que quien la compra no debe hacer mucho esfuerzo para quedarse con ella.



¿En cuánto dinero se subastan los uniformes usados por Egan Bernal?

La plataforma en la que se exhiben las prendas muestra varios ejemplos, como los 969 euros, equivalentes a 4,4 millones de pesos colombianos, que fueron desembolsados por un aficionado estadounidense por el traje autografiado de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025.



Publicidad

Por otra parte, uno de sus cascos de entrenamiento, también firmado, se entregó a cambio de 568 (2,7 millones de pesos), monto más alto que los pagados por los del italiano Filippo Ganna (492 euros), considerado como el mejor contrarrelojista del mundo, o del experimentado polaco Michal Kwiatkowski (367 euros).

Entre tanto, en subasta activa hasta el miércoles 22 de octubre, está disponible el uniforme con el que el ‘escarabajo’ fue octavo en el Giro de Lombardía, Italia, el último monumento de la temporada.

Publicidad

Según datos del 16 de octubre, el monto con el que un estadounidense estaba imponiéndose sobre el resto de fanáticos que pelean por la indumentaria iba en 450 euros (2,04 millones de pesos).

La singularidad pasa por el valor del envío: 45,53 euros (cerca de 200.000 pesos) y por las advertencias sobre el estado del producto, pues se avisa que puede estar con cierto deterioro: “Tenga en cuenta que puede presentar señales de uso, como agujeros causados ​​por la fijación del dorsal”.