Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / La Vuelta a España anunció un cambio de última hora: afecta lo planeado para la etapa 21

La Vuelta a España anunció un cambio de última hora: afecta lo planeado para la etapa 21

Cuando se esperaba que todo fuera una fiesta, en el cierre de la Vuelta a España 2025, los organizadores realizaron un anuncio que sorprendió a más de uno.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 13, 2025 07:57 a. m.
Comparta en:
Imagen de referencia de las protestas que se han presentado en la Vuelta a España 2025
Imagen de referencia de las protestas que se han presentado en la Vuelta a España 2025
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad