La Vuelta a España anunció un cambio de última hora: afecta lo planeado para la etapa 21

La organización de la Vuelta a España anunció la reducción en cinco kilómetros de la última jornada, que se disputará el domingo 14 de septiembre, entre Alalpardo y Madrid, sin precisar los motivos.

"Solo ha habido un pequeño cambio en el recorrido previo al circuito final de la última etapa de la Vuelta a España, eliminando el paso por Aravaca, lo que reduce la etapa en unos 5 kilómetros", dijo la Vuelta en una nota informativa a los medios acreditados para cubrir el evento.

Con 103,6 kilómetros, esta etapa pondrá punto y final a una carrera salpicada por las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israerl Premier Tech, en el contexto de la guerra de Gaza, que obligaron a varios cambios en el recorrido de la prueba e incluso a recortar algunas etapas.

Antes, este sábado, se celebró la vigésima etapa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, de 164,8 kilómetros, en medio de importantes medidas de seguridad por temor a nuevas manifestaciones.

La Vuelta a España 2025 estuvo afectada por algunas protestas AFP

Publicidad

La delegación de Gobierno de Madrid informó que cerca de 1.500 miembros de las fuerzas del orden se desplegarán este sábado y el domingo para priorizar "la seguridad" y "el derecho legítimo a manifestarse de cualquier ciudadano".

La Vuelta decidió acortar a más de la mitad el recorrido en otras etapas como la crono del jueves en Valladolid, que pasó de 27,2 a solo 12,2 kilómetros.

Publicidad

La etapa 11, con final en Bilbao, fue neutralizada a tres kilómetros de la meta y quedó sin ganador, mientras que la 16ª jornada no pudo acabar en al alto de Castro de Herville, al quedar neutralizada la carrera a 8 kilómetros de la meta, siendo el vencedor del día el colombiano Egan Bernal.