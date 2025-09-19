Egan Bernal respondió al interés del Visma Lease a Bike por ficharlo: INEOS tomó nota

Egan Bernal puso a hablar al mundo del ciclismo, después de que el periodista Beppe Conti, de RAI Italia, informara que el ganador de un Giro de Italia y un Tour de Francia "ya tiene un acuerdo con el Visma Lease a Bike". Sin embargo, todo fue aclarado por el propio corredor colombiano, quien habló sobre el tema en una entrevista exclusiva con Caracol Sports.

"A ver, ¿Qué les puedo decir? Con Jonas Vingegaard, hablamos y nos tenemos un gran respeto y admiración. Lo admiro como deportista y como persona. Además, sabemos que el Visma Lease a Bike es, juepucha, un muy buen equipo, pero tengo contrato hasta el siguiente año (2026) con INEOS Grenadiers y me siento bien", afirmó de entrada el 'joven maravilla'.

Pero no fue lo único y añadió que "estoy muy bien en este equipo, es un lugar donde me tratan bien y siempre lo han hecho. Además, es una escuadra que me ha dado muchísimo, estoy acá desde 2018. Me apoyaron durante todo el proceso de recuperación, me siento como en casa y me han tratado bien". Y es que Egan Bernal es uno de los líderes del conjunto británico.

"Ya son ocho años de estar compartiendo con las mismas personas, por lo tanto, se crean vínculos muy fuertes. Lo cierto de todo es que hasta el siguiente año estaré en INEOS. Después, a partir de ese momento, se pueden abrir diferentes opciones, pero que, por el momento, no se están contemplando porque seguiré en donde estoy", expresó el 'escarabajo'.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Eso sí, no ocultó su admiración por Jonas Vingegaard, quien es el jefe de filas del Visma Lease a Bike. "Él es uno de los ciclistas más fuertes en la historia, un corredor con el que cualquiera quisiera compartir equipo. Es muy buena persona, me gusta su carácter y como corredor me parece bueno", puntualizó Egan Bernal, quien fue puesto 17 en la Vuelta a España 2025.

"Tengo contrato con INEOS hasta el 2026. Respeto y admiro a otros equipos como el caso del Visma, pero por ahora estoy enfocado en el Mundial, donde representaré a Colombia, y en el Giro de Lombardía para cerrar bien la temporada", sentenció el nacido en Zipaquirá, de 28 años, que ganó una etapa en la reciente ibérica, tras vencer a Mikel Landa en el esprint.