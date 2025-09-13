Egan Bernal se pronunció sobre las protestas en la Vuelta a España: no se guardó nada

Un grupo de manifestantes interrumpió la Vuelta a España, a 18 kilómetros de la meta, en la etapa 20 de carrera. Aunque no hubo incidentes mayores y los corredores pudieron continuar, las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que habló fue Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers.

La dirección de la ronda ibérica anunció primero el recorte en su recorrido para evitar el paso por el municipio de Cercedilla debido a las concentraciones de manifestantes con banderas palestinas. En primera instancia, en esa localidad había instalado un esprint intermedio, pero la organización optó por desviar la prueba.

Después, cuando faltaban 18 kilómetros para la meta, decenas de personas estuvieron a punto de parar a los ciclistas, aunque pudieron seguir la competición. Pero la protesta obligó a parar la caravana de coches de la carrera, que seguían a los corredores.

En la etapa reina de la Vuelta a España, entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo, Jonas Vingegaard, líder, y Joan Almeida se disputaron el título, en la última jornada de alta montaña, entre protestas propalestinas. Al final, el danés fue quien se impuso y se convirtió en campeón virtual.

La edición 80 de la Vuelta a España ha sido perturbada por manifestaciones a diario por la presencia en carrera del equipo Israel Premier-Tech, en un contexto marcado por la ofensiva israelí en Gaza. Razón por la que Egan Bernal 'alzó la voz' y se pronunció.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, fue protagonista en la etapa 20 de la Vuelta a España Twitter Oficial del INEOS

"Es muy triste porque, más allá de que yo no me caí, hubo gente que sí y la pasó mal, cancelaron etapas y si bien todo el mundo tiene derecho a protestar, lo cual nadie niega, pero lo que intentan hacer de bueno, queda muy manchado con esa actitud", afirmó en entrevista con Luis Felipe Jaramillo, periodista de Caracol Sports.

Pero no fue lo único que le dijo a nuestro enviado especial. "No entienden que nos ponen en peligro. Vamos a más de 60 kilómetros por hora, cuando salen corriendo en frente de uno, entonces por sentido común no está bien. De hecho, hasta ellos se pueden golpear fuerte", sentenció.