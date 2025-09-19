Egan Bernal "tendría un acuerdo" con nuevo equipo; "sería clave para vencer a Tadej Pogacar"

Egan Bernal regresó al pelotón, después de su fuerte accidente, con el objetivo de agrandar su historia. Prueba de ello fue lo hecho en la temporada 2025, donde se coronó campeón de ruta y contrarreloj en Colombia, finalizó séptimo en el Giro de Italia, fue sexto en Vuelta a Burgos y ganó una etapa en la Vuelta a España. Sin embargo, no se conforma y va por más.

Por eso, desde Europa afirman que estaría pensando en un cambio de equipo. Este viernes 19 de septiembre, el periodista de RAI Italia, Beppe Conti, dio a conocer que el ganador de una 'corsa rosa' y un Tour de Francia "ya tiene un acuerdo con el Visma Lease a Bike", equipo para el que corre el danés, Jonas Vingegaard, reciente ganador, justamente, de la ronda ibérica.

Pero no fue el único que se pronunció sobre el tema, pues 'Cycling Pro' ahondó en dicha noticia. "Según el periodista turinés, el vigente campeón de la Vuelta a España tendrá un nuevo gregario, de nivel y excepcional para la próxima temporada, con el fin de ayudarlo a atacar en el Giro de Italia, y se trata de Egan Bernal", empezaron comentando en su publicación.

"El ciclista colombiano acompañaría al escalador danés, Jonas Vingegaard, principalmente en la 'corsa rosa', donde podría enfrentarse a Tadej Pogačar por primera vez y al que esperan vencer de una vez por todas, según lo que informó Conti durante la transmisión", sentenció el medio especializado en ciclismo. Y los ecos sobre el 'joven maravilla' continuaron.

AS España afirmó que "Radio Corsa pudo establecer que Vingegaard le habría solicitado a la dirigencia del Visma Lease a Bike el fichaje de Egan Bernal como un hombre clave para todas las grandes vueltas, a pesar de que el colombiano tiene contrato vigente con el Ineos Grenadiers hasta finales del 2026. Sin embargo, su objetivo es luchar mano a mano con 'Pogi'".