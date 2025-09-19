Síguenos en::
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal "tendría un acuerdo" con nuevo equipo; "sería clave para vencer a Tadej Pogacar"

Egan Bernal "tendría un acuerdo" con nuevo equipo; "sería clave para vencer a Tadej Pogacar"

La noticia del momento en el mundo del ciclismo tiene como protagonista al colombiano, Egan Bernal, quien no seguiría en el INEOS Grenadiers y se iría a otra escuadra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de sept, 2025
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en medio de la Vuelta a España 2025
